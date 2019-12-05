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فن

شيري عادل تبهر متابعيها بصورة سيلفي

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 08:07 م
شيري عادل
شيري عادل
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محمد بدران
شاركت الفنانة شيري عادل جمهورها بصورة جديدة له عبر حسابها على موقع الصور "إنستجرام".

ظهرت شيري عادل فى الصورة بإطلالة انيقة، وارتدت فستانا أسود مكشوف الكتفين، وتركت شعرها الأشقر منسدلًا بطريقة جذابة، ووضعت ميكب بألوان مناسبة لبشرتها أبرز جمالها.

وحازت الصورة على إعجاب كبير من جمهور شيرى وجاءت التعليقات كالاتى : قمر والله - قلبى - بحبك وبس - اجمل وارق شيرى.

وأعلنت شيري عادل، مؤخرا، انفصالها عن الداعية والمؤلف معز مسعود، بعد زواج دام سنة كاملة.

وكان أحدث أعمال شيري عادل، هو ظهورها في إحدى حلقات مسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثاني.
شيري عادل تبهر متابعيها بصورة سيلفي
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