رئيس الإنجيلية يشارك في تدشين كنيسة الإيمان بالحضرة في الإسكندرية.. صور

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الخميس، في حفل تدشين كنيسة الإيمان الإنجيلية بمنطقة الحضرة الجديدة بالإسكندرية.



وقدم القس أندريه زكي التهنئة لشعب كنيسة الإيمان بمنطقة الحضرة بالإسكندرية بمناسبة تدشين الكنيسة الجديدة، مؤكدا أن الكنيسة الإنجيلية تقدم خدماتها للجميع منذ نشأتها.



وتمنى القس إندريه زكي التوفيق لخدام الكنيسة في خدمة أبنائها وكافة المواطنين من خلال الأنشطة الخدمية والاجتماعية التى تقدمها، مشيدا بالعلاقات الطيبة التى تجمع بين قيادات الكنيسة وكافة المسئولين وكذلك بين أبناء الوطن الواحد.



حضر الاحتفال كلٌّ من الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، وممثلًا عن المحافظ، والمهندسة سحر شعبان، رئيس حي شرق، والعميد فادي وديع، رئيس حي وسط، والشيخ الدكتور محمود أبو الخير، مدير عام أوقاف الإسكندرية. ومن السادة البرلمانيين، النائب هيثم الحريري، والنائب سمير البطيخي.



كما حضر اللقاء من قيادات الطائفة الإنجيلية الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس بشرى سعد، نائب رئيس مجمع كنائس الإيمان، والقس لطيف رمسيس، رئيس مجمع كنائس الله، وعدد من القيادات المحلية والتنفيذية، والشخصيات العامة.