ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

رئيس الإنجيلية يشارك في تدشين كنيسة الإيمان بالحضرة في الإسكندرية.. صور

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 09:43 م
صدى البلد
Advertisements
كتب - سامح سلام
شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الخميس، في حفل تدشين كنيسة الإيمان الإنجيلية بمنطقة الحضرة الجديدة بالإسكندرية.

وقدم القس أندريه زكي التهنئة لشعب كنيسة الإيمان بمنطقة الحضرة بالإسكندرية بمناسبة تدشين الكنيسة الجديدة، مؤكدا أن الكنيسة الإنجيلية تقدم خدماتها للجميع منذ نشأتها.

وتمنى القس إندريه زكي التوفيق لخدام الكنيسة في خدمة أبنائها وكافة المواطنين من خلال الأنشطة الخدمية والاجتماعية التى تقدمها، مشيدا بالعلاقات الطيبة التى تجمع بين قيادات الكنيسة وكافة المسئولين وكذلك بين أبناء الوطن الواحد.

حضر الاحتفال كلٌّ من الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، وممثلًا عن المحافظ، والمهندسة سحر شعبان، رئيس حي شرق، والعميد فادي وديع، رئيس حي وسط، والشيخ الدكتور محمود أبو الخير، مدير عام أوقاف الإسكندرية. ومن السادة البرلمانيين، النائب هيثم الحريري، والنائب سمير البطيخي.

كما حضر اللقاء من قيادات الطائفة الإنجيلية الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس بشرى سعد، نائب رئيس مجمع كنائس الإيمان، والقس لطيف رمسيس، رئيس مجمع كنائس الله، وعدد من القيادات المحلية والتنفيذية، والشخصيات العامة.
Advertisements

ترشيحاتنا

أول رد فعل من تركي آل الشيخ بعد فوز السعودية على قطر بـ خليجى 24

17 سنة على معالي الوزير.. فادية عبد الغنى رفضته بسبب مشهد وممثلة وافقت بسبب أحمد زكى

أنا جاية الدنيا اتدلع.. فيفي عبده بإطلالة جريئة تشعل السوشيال ميديا

عاجل| قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة بمدينة رأس العين السورية

اخبار الرياضة.. مرتضى منصور يرد على أكاذيب النقاز.. الأهلي يقترب من ضم أفريقي قوي..صلاح يتصدر قائمة ليفربول في مونديال الأندية

كم تساوي الآنَ هذه الوقفة| رئيس جنايات كفر الشيخ يلقن محامين متهمين درسًا قاسيًا

AdvertisementS

أول رد فعل من تركي آل الشيخ بعد فوز السعودية على قطر بـ خليجى 24

تفاصيل قصة ميرنا وعمها بـ كفر عبد الله عزيزة.. خاف لتفضحه فقتلها.. طعنها 14 طعنة ورجع نام في شقته.. مباحث منيا القمح بالشرقية تكشف لغز الجريمة

هتك عرض وفيديو فاضح.. القصة الكاملة لـ جوهرة وصديقها

فيفا يكشف بالخطأ فضيحة الرشوة في مونديال قطر.. تفاصيل

المتحدث العسكرى: سقوط مقاتلة أثناء التدريب والطيار قفز بالمظلة

عودة الإعلامي اسامة كمال لـ القاهرة والناس | بكري يكشف مصير الإبراشي والديهي

مصدر: حمدى النقاز يتراجع ويرغب فى العودة إلى الزمالك

عاجل.. الزمالك ينقل مباراته أمام أول أغسطس من استاد الأهلي

بسبب خالد النبوي.. هجوم شرس على غادة عبد الرازق بعد إثارتها للجدل

استاد الأهلي.. الكاف يحسم مكان استضافة مباراة الزمالك وبطل أنجولا

كل حاجة برضاها.. طفلة تحمل سِفاحا من عامل بالقليوبية .. وعقد عرفي يقلب موازين القضية

لغز محير.. هل رفض محمد صلاح المشاركة مع ليفربول في جولة دعم المثليين؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيس بوك يفضح عملية احتيال نفذتها سيدة للحصول على إعانات مالية.. صور

بعد وفاة والدهم.. بالكاجول أول ظهور لـ أبناء طلعت زكريا

بإطلالة غير متوقعة .. وفاء الكيلاني بعدسات تغير ملامحها