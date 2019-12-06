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فن

مهرجان القدس السينمائي الدولي يعلن الجوائز ويكرم نور الشريف

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 12:34 ص
كامل الباشا
كامل الباشا
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محمد نبيل
اختتم مهرجان القدس السينمائي الدولي دورته الرابعة، وتم تكريم الفنان الراحل نور الشريف عن دوره في فيلم ناجي العلي والفنان كامل الباشا والفنانة عرين العمري عن مجمل أعمالهما.

وجاءت نتائج الفوز بجوائز الدورة الرابعة للمهرجان كما يلي:
حصدت فلسطين في الدورة الرابعة للمهرجان أربعة جوائز موزعة على خمسة أفلام، فكان من نصيب فيلم " يافا أم الغريب" للمخرج رائد ديزدار جائزة غصن الزيتون الذهبي لأفضل فيلم وثائقي طويل، بينما ذهبت جائزة غصن الزيتون الذهبي لأفضل فيلم روائي قصير للمخرج وسام الجعفري عن فيلمه "أمبيانس"، وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة للأفلام الوثائقية الطويلة مناصفة بين فيلم " التأسيس والنكبة " للمخرجة أحلام محتسب والمخرج أندي ترملت، وفيلم " على عتبة الدار" للمخرجة ساهرة درباس، كما نال فيلم " المعبر" عن فئة الهواة للمخرج عبدالجواد حميد على تنويه من لجنة التحكيم.

وحصدت تونس ثلاثة جوائز في الدورة الرابعة للمهرجان، عن الفيلم التونسي " فتوى " للمخرج محمود بن محمود، الجائزة الكبرى جائزة غصن الزيتون الذهبي لأفضل فيلم روائي طويل، وجائزة السيناريو لنفس الفيلم، وجائزة أفضل ممثل للفنان أحمد الحفيان.

وحصلت الجزائر على ثلاثة جوائز، جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن فئة الأفلام الروائية الطولية للمخرج سليم حمدي عن فيلمه " عرفان"، وجائز أفضل إنتاج لفيلم " أسوار القلعة السبعة" للمخرج أحمد راشدي، بينما نال فيلم " لعنة بين الظلال" للمخرج عماد غجاتي جائزة أفضل فيلم لفئة الهواة.

ولدولة المغرب جائزتين التمثيل والتي نالتها الفنانة جيهان كمال عن دورها في فيلم " نادرة" للمخرج كمال كمال، وجائزة أفضل تصوير لفيلم " كليكس دوار البوم" للمخرج عز العرب العلوي.

وحازت مصر على جائزة غصن الزيتون الذهبي لأفضل فيلم وثائقي قصير عن فيلم " زي الشمس" للمخرجة هنا محمود.

ونال الفيلم السوري الروائي القصير " السابعة والربع مساء" للمخرج رامي نضال، جائزة تنويه من لجنة التحكيم، في حين ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن فئة الأفلام الوثائقية القصيرة، مناصفة بين فيلم " أنا لست هناك" للمخرجة لمى الشهابي- السويد، وفيلم بيتي بلا سقف للمخرجة لينا مراد والمخرجة رنا مراد- سوريا.
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