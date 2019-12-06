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محافظات

خصم 15%.. تشغيل أول خط تجاري بين شرم الشيخ والغردقة غدا

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 03:15 ص
تشغيل أول خط تجارى
تشغيل أول خط تجارى بين شرم الشيخ و الغردقة غدا
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حسن غنيمة

أعلن اللواء محمد جاب الله رئيس غرفة ملاحة السويس و البحر الأحمر عن نجاح التشغيل التجريبى للخط الملاحى الجديد بين شرم الشيخ و الغردقة.

ومن المقرر أن يخدم الخط الملاحي نقل الركاب و قوافل السياحة بين المحافظتين بحرا فى رحلات ماكوكية يومية وفق البرنامج الزمنى.

وقال جاب الله إنه من المنتظر ان يقوم وزير النقل المهندس كامل الوزير بافتتاح وتشغيل الخط رسميا غدا السبت من شرم الشيخ الى الغردقة بحضور قيادات محافظتى جنوب سيناء و البحر الأحمر .

وقال إن طاقم العبارة فى الرحلة الواحدة 580 راكبا و 120 سيارة و 6 أتوبيسات وتحدد قيمة التذكرة ذهابا من شرم الشيخ 700 جنيه و 1100 جنيه ذهابا و عودة وتقرر خصم 15 % على التذاكر بمناسبة افتتاح الخط .

وقال جاب الله إن تشغيل الخط يوفر الجهد و المال و الزمن لتنقل العاملين بين الصعيد و قطاع القرى السياحية جنوب سيناء و يختصر الزمن والمساقات ويقلل الضغط واستهلاك الطرق.
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