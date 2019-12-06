طفرة سياحية في البحرين.. ملامح خطة المملكة لجذب استثمارات أجنبية جديدة

تستعد مملكة البحرين لإطلاق حزمة مشروعات سياحية كبري تزيد من أعداد السياحة الوافدة من جميع دول العالم لأراضيها الزاخرة بالمقومات السياحية متعددة الأشكال والأنواع.



وحسب تصريحات صحفية لوزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، زايد الزياني، على هامش اجتماع المجلس التنفيذي لـ منظمة السياحة العالمية المنعقد بالبحرين،أن بلاده على أعتاب طفرة سياحية غير مسبوقة فى ضوء ما اتخذته قبل ثلاث سنوات من خطوات بالتركيز على القطاع السياحي مما ساهم في الترويج للمملكة بشكل أكبر.



وأشار إلى أن البحرين تشهد نموا في أعداد السياح خاصة من الدول الخليجية، مؤكدًا أن التوجه في البحرين هو التوسع في قاعدة السياح الدوليين وانعكست هذه الخطط بشكل إيجابي وأغلب الزيادة بأعداد السياح الخليجيين ومن دول آسيا.



وأكد أن التركيز على التشريعات والترويج السياحي في البحرين، وضعها على خارطة السياحة، موضحا أن جذب الاستثمارات لقطاع السياحة تأتي عبر رجال الأعمال من البحرين أو من الخليج ومن خارج المنطقة وهناك توجه عالمي بالنظر للبحرين.



وأشار إلى وجود 22 فندقًا قيد الإنشاء في البحرين أغلبها عبر رجال أعمال من البحرين ودول الخليج، متوقعًا أن تشهد المرحلة المقبلة استثمارات أجنبية بهذا القطاع الحيوي.



في سياق ذات صلة، تشير الإحصائيات أيضا إلى أن عدد السياح السعوديين القادمين لمملكة البحرين لعام 2017 بلغ نحو 11.4 مليون سائح وزائر، واحتلت السعودية المرتبة الأولى وبعدد إجمالي بلغ 9.9 ملايين، أي ما يقارب 87 % من مجموع السياح والزوار لمملكة البحرين، ثم بقية دول مجلس التعاون الخليجي بعدد إجمالي يقارب 1.1 مليون سائح، في حين جاءت الدول الأوروبية وأميركا وبقية الدول العربية والآسيوية بنسب أقل.



وشكل القادمون من المملكة العربية السعودية عبر جسر الملك فهد 87% من إجمالي أعداد السياح الوافدين إلى البحرين في عام 2018.