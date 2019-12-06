شاهد.. أمريكا تعرض أول صور للصواريخ الإيرانية المهربة للحوثيين في اليمن

عرض المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، بريان هوك، مساء أمس الخميس، صورًا لأجزاء الصواريخ الإيرانية التي اعترضتها البحرية الأمريكية وهي في طريقها إلى مليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن.



وبث هوك الصور خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة الخارجية الأمريكية، حيث قال إن "شحنة الصواريخ المصادرة من السفينة الإيرانية في بحر العرب تعتبر الأكثر تطورًا".



وكان مسئولون أمريكيون، أعلنوا في وقت سابق الأربعاء، أن سفينة حربية تابعة للبحرية صادرت "كمية كبيرة" من قطع صواريخ موجهة، كانت في طريقها إلى الحوثيين في اليمن.



وأوضحوا أن مصادرة القطع نفذتها البحرية الأمريكية وفريق من خفر السواحل الأمريكي، وتمت على قارب صغير في بحر العرب.

