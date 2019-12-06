استجابة لـ صدى البلد .. محافظة القاهرة تنير شارع محطة المترو دائرة الوايلي والحدائق

استجابت محافظة القاهرة لشكاوي المواطنين بمنطقتي الوايلي والحدائق عبر موقع صدي البلد الاخباري من عدم وجود كشافات انارة أمام محطات المترو بالمنطقة.



وكلف اللواء خالد عبد العال محافظ بسرعة الاستجابة للمواطنين وتركيب كشافات لإنارة شارع محطة المترو دائرة الوايلي والحدائق.



ويقدم موقع صدي البلد الشكر لمحافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال علي سرعة الاستجابة والدور الإنساني الذي تقوم به المحافظة لمساندة المواطنين.



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