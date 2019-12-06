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بين الناس

استجابة لـ صدى البلد .. محافظة القاهرة تنير شارع محطة المترو دائرة الوايلي والحدائق

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 05:02 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم
استجابت محافظة القاهرة لشكاوي المواطنين بمنطقتي الوايلي والحدائق عبر موقع صدي البلد الاخباري من عدم وجود كشافات انارة أمام محطات المترو بالمنطقة.

وكلف اللواء خالد عبد العال  محافظ بسرعة الاستجابة للمواطنين وتركيب كشافات لإنارة شارع محطة المترو دائرة الوايلي والحدائق.

ويقدم موقع صدي البلد الشكر لمحافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال علي سرعة الاستجابة والدور الإنساني الذي تقوم به المحافظة لمساندة المواطنين.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
استجابة لـ صدى البلد .. محافظة القاهرة تنير شارع محطة المترو دائرة الوايلي والحدائق
استجابة لـ صدى البلد .. محافظة القاهرة تنير شارع محطة المترو دائرة الوايلي والحدائق
استجابة لـ صدى البلد .. محافظة القاهرة تنير شارع محطة المترو دائرة الوايلي والحدائق
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