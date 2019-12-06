عمرو دياب للمرة الثانية في موسم الرياض

بعد النجاح الكبير لحفله الأول في موسم الرياض الذي أحياه بمسرح محمد عبده يستعد النجم عمرو دياب لإحياء حفل ثاني ضمن فعاليات موسم الرياض للترفيه يوم ١٤ ديسمبر الحالي.





وأعلنت إدارة موسم الرياض للترفيه عبر منصاتها المختلفة عن إحياء الهضبة لحفل ثاني يوم ١٤ ديسمبر على مسرح أبو بكر سالم وذلك بعد النجاح الكبير الذي شهده حفل دياب ضمن فاعليات الموسم.





ويقدم عمرو، عددا من أبرز الأغاني الخاصة به من بينها: "قدام مرايتها"، و"أول يوم فـي البعد"، و"أنا غير"، و"تحيرك"، و"يوم تلات"، وغيرها من الأغاني.



