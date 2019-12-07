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برلمان

طلب إحاطة بسبب وقف تطوير مركز شباب حدائق القبة

السبت 07/ديسمبر/2019 - 04:01 ص
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان
أعلن النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النوب، عن قسم شرطة حدائق القبة، عن تقدمه بطلب إحاطة بسبب وقف استكمال عمليات تطوير مركز شباب حدائق القبة، منذ أكثر من سنة.

وقال النائب خالد عبد العزيز، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، "إنه تم وقف أعمال تطوير مركز شباب حدائق القبة منذ أكثر من سنة، بحجة أن هناك مخالفات تتعلق بالتصاريح، مشيرًا إلى أن أهالي المنطقة ليس لهم ذهب، فهذه مسألة تخص الجهات الحكومية القائمة على تطوير وترميم مركز الشباب".

كان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قرر رفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان، على أن تعود للانعقاد يوم 8 ديسمبر المقبل.

يذكر أن البرلمان في جلسته العامة، ناقش طلبات إحاطة كثيرة والبيانات العاجلة الموجهة ضد الوزراء بشأن العديد من القضايا المختلفة.
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