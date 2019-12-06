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مرأة

بينها مصر.. 11 دولة تفوز في تصفيات حفل ختام ملكة جمال المراهقات 2019

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 11:41 م
حفل ختام مسابقة ملكة
حفل ختام مسابقة ملكة جمال المراهقات
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آية التيجي - عدسة: احمد بيسو
فازت متسابقات من 11 دولة خلال حفل ختام ملكة جمال المراهقات ايكو 2019، وهى "ولاية دومينيكا، و والولايات المتحدة، و مصر، والبرازيل، و كندا، وبولند، و مونتيغو، و صربيا، و البرتغال، و فلبين، و جنوب أفريقيا".

يأتى ذلك من اصل 21 متسابقة من حول العالم، والتي تقام فعالياتها في أحد فنادق القاهرة الشهيرة.

وتأهلت المتسابقات بعد أن حصلن على ملكة جمال المراهقات على بلدناها، وقامت لجنة التحكيم في بلدها باختيارها وتأهيلها للمسابقة النهائية المقامة داخل مصر.

وعرضت على المسرح كل متسابقة الزى الوطني لدولتها، والذي يعبر عن حضارتها، وما يميز بلدها، فيما قامت بتعريف كل متسابقة، وعن ما يعبر زيها، وإطلالتها.

وقدمت كل متسابقات ملكة جمال المراهقات رقصة جماعية على المسرح.

وتكونت لجنة تحكيم المسابقة من الدكتور آمال رزق رئيسة مسابقة ميس إيكو، وسوهيني سبرياني ميس إيكو انترناشونال ٢٠١٩، ومصمم الازياء احمد مغازي، باتريشيا ميس إيكو انترناشونال، الممثل إدوارد، و خبيرة التجميل سمية عزوز.. وغيرهم.
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