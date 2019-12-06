ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الكشف عن هوية السعودي منفذ إطلاق النار في قاعدة فلوريدا العسكرية

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 11:34 م
الكشف عن هوية السعودي
الكشف عن هوية السعودي منفذ إطلاق النار في قاعدة فلوريدا
Advertisements
رحيم يسري
كشفت وسائل إعلامية عن هوية المواطن السعودي مطلق النار في قاعدة عسكرية بولاية فلوريدا الأمريكية، حيث أسفر الحادث عن مقتل 4 أشخاص بينهم المنفذ، فيما أكدت المملكة العربية السعودية أن هذا التصرف لا يمثل شعب المملكة.

وفقا لصحيفة "مترو" فإن المهاجم هو السعودي محمد سعيد الشمراني وهو ملازم بسلاح الجو السعودي، قتل أثناء إطلاق النار داخل قاعدة عسكرية أمريكية في فلوريدا.

وتوضح أنه كان في الولايات المتحدة لتلقي تدريبا على قيادة طائرات عسكرية أمريكية ضمن برنامج لتدريب الطيارين.

فيما أكدت شبكة "ان بي سي" الأمريكية، أنه ليس من المؤكد أن تكون دوافع المهاجم مرتبطة بالإرهاب

كانت وكالة "أسوشيتد برس" ذكرت أن المشتبه به في إطلاق النار بقاعدة عسكرية في فلوريدا هو طالب سعودي.

وأوضحت الوكالة نقلا عن مسؤول أمريكي أن المشتبه به في إطلاق النار بقاعدة بحرية جوية بفلوريدا هو طالب بمجال الطيران من المملكة العربية السعودية، مضيفة أن السلطات تحقق فيما إذا كان إطلاق النار مرتبطًا بالإرهاب.

وذكرت أن عسكريين من مختلف أنحاء العالم يحضرون لتلك القاعدة في بينساكولا.

وفتح الطالب النار على مبنى الفصول الدراسية صباح يوم الجمعة، حيث أسفر الهجوم عن 4 قتلى بينهم المهاجم، كما أصيب عدد من الأشخاص جراء الحادث.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المشتبه به في إطلاق النار بقاعدة عسكرية في فلوريدا سعودي الجنسية

ترامب يكشف ما قاله الملك سلمان عن سعودي أطلق النار في قاعدة أمريكية

قرار عاجل من الملك سلمان بشأن تورط سعودي في إطلاق نار بقاعدة أمريكية

أول تعليق من ريما بنت بندر على اتهام سعودي بإطلاق النار في قاعدة فلوريدا

السعودية: إطلاق النار في فلوريدا جريمة بشعة.. ومرتكبها لا يمثل الشعب

إخلاء قاعدة باتريك الجوية بولاية فلوريدا الأمريكية بعد تهديد بوجود قنبلة

ترشيحاتنا

بعد الهتاف ضده | محمود الخطيب يترك المقصورة ويحتوى جماهير الاهلى

حاول يمسك إيد مرات أخويا .. التفاصيل الكاملة لمقتل فلاح على يد شاب ببني سويف

في أحدث ظهور | تعرف على شجرة عائلة الزعيم عادل إمام

اتجوز بنت البواب على مراته | حكاية الزوجة الهانم مع الخلع

اتحاد الكرة فى ورطة .. حكام المغرب تحرج عمرو الجناينى بـ ملف الـ VAR

بعد استبعادها بسبب النقاب | ماذا قالت مدير قصر ثقافة كفر الدوار في أول رد لها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استعرضت سيارتها عبر فيسبوك فكانت في انتظارها أسوأ مفاجأة بعد ساعات

شاب ينتقم من خطيبته السابقة بـ إعلان على فيسبوك.. شاهد

آخرهن زينب نافيد | نهايات مأساوية لـ5 ملكات جمال في حوادث مفجعة