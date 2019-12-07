بعد مرور شهر على رحيله.. أسما شريف منير توجه رسالة مؤثرة لهيثم أحمد ذكى

نشرت البلوجر والإعلامية أسما شريف منير عبر خاصية STORY بحسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، صورة للراحل "هيثم أحمد زكى".
وعلقت أسما شريف منير على الصورة قائلة: "تخيلوا فات شهر .. الدنيا تلاهى و الناس بتنسى بس انا نفسى نفضل فكرينه و ندعيله
كان طيب و يستاهل كل خير حتى بعد وفاته".
وأضافت: "اللهم استره يوم العرض و لا تخزه يوم يبعثون , يوم لا ينفع مال ولا بانون الا من اتى الله بقلب سليم".
يذكر أن الفنان هيثم أحمد زكى توفي يوم 7 نوفمبر من الشهر الماضى إثر هبوط حاد فى الدورة الدموية عن عمر يناهز 35 عاما.
وعلقت أسما شريف منير على الصورة قائلة: "تخيلوا فات شهر .. الدنيا تلاهى و الناس بتنسى بس انا نفسى نفضل فكرينه و ندعيله
كان طيب و يستاهل كل خير حتى بعد وفاته".
وأضافت: "اللهم استره يوم العرض و لا تخزه يوم يبعثون , يوم لا ينفع مال ولا بانون الا من اتى الله بقلب سليم".
يذكر أن الفنان هيثم أحمد زكى توفي يوم 7 نوفمبر من الشهر الماضى إثر هبوط حاد فى الدورة الدموية عن عمر يناهز 35 عاما.