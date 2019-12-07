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فن

بعد مرور شهر على رحيله.. أسما شريف منير توجه رسالة مؤثرة لهيثم أحمد ذكى

السبت 07/ديسمبر/2019 - 09:56 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
نشرت البلوجر والإعلامية أسما شريف منير عبر خاصية STORY بحسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، صورة للراحل "هيثم أحمد زكى".

وعلقت أسما شريف منير على الصورة قائلة: "تخيلوا فات شهر .. الدنيا تلاهى و الناس بتنسى بس انا نفسى نفضل فكرينه و ندعيله
كان طيب و يستاهل كل خير حتى بعد وفاته".

وأضافت: "اللهم استره يوم العرض و لا تخزه يوم يبعثون , يوم لا ينفع مال ولا بانون الا من اتى الله بقلب سليم".

يذكر أن الفنان هيثم أحمد زكى توفي يوم 7 نوفمبر من الشهر الماضى إثر هبوط حاد فى الدورة الدموية عن عمر يناهز 35 عاما.
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