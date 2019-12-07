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مرأة

حماية القلب والزهايمر أبرزها.. 7 فوائد غير متوقعة لـ زيت الثوم

السبت 07/ديسمبر/2019 - 01:11 م
صدى البلد
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نهى هجرس
تعانى أجسامنا من أمراض عديدة وتحتاج فى أغلب الأوقات إلى الوصفات الطبيعية التى تساعد فى التخفيف من الألم والتخلص من هذه الأمراض.

ويعد زيت الثوم أحد أهم المكونات الطبيعية التى تعمل على حماية الجسم من العديد من الأمراض.

ووفقًا لموقع "health line" إليكم أهم فوائد زيت الثوم على الصحة، وهي:

- يساعد زيت الثوم فى العمل على تعزيز صحة المناعة مما ينتج عنه مكافحة الأمراض، خاصة نزلات البرد الحادة.
- يحتوى زيت الثوم على العديد من المركبات النشطة التى تساعد الجسم فى التخلص من أمراض ضغط الدم.
- يحتوى زيت الثوم على مضادات الأكسدة بشكل كبير التى تعمل على توقف مشاكل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.
- تساعد فوائد زيت الثوم على تحسين الأداء الرياضى، ما يعزز صحة الجسم بشكل كبير.
- يحتوى الثوم على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة التى تقلل من خطر الإصابة بأمراض الزهايمر.
- استخدام زيت الثوم بشكل كافٍ يساعد على إزالة السموم من المعادن الثقيلة فى الجسم.
- تساعد مركبات زيت الثوم فى تحسين صحة العظام بشكل كبير.
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