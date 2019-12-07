الزمالك يغلق ملف رحيل لاعبي الفريق بفرمان من كارتيرون

أغلق مجلس إدارة نادي الزمالك ملف رحيل كل لاعبي الفريق في الفترة المقبلة.





يأتي هذا بناء على رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق وعدم مناقشة أي عرض لأي لاعب مهما كانت القيمة المالية لحين العودة إلى الخواجة.





وفي الوقت ذاته لا يتواجد سوى مقعد واحد فقط في قائمة الفريق الشتوية وعدم التمكن من التعاقد مع عدد أكبر وهو ما يهدد رحيل أي لاعب لصعوبة توافر البديل.





وتولى كارتيرون المسئولية الفنية خلفًا ميتشو المدير الفني السابق للفريق والذي رحل عقب الخسارة من مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الأولى من مشوار البطولة الافريقية.





وجاء قرار مدرب الزمالك الجديد للحفاظ على القوام الأساسي لكل اللاعبين وعدم إمكانية التعاقد مع صفقات جديدة بسبب عدم تواجد سوى مقعد واحد فقط بميركاتو الشتاء بعد استخدام 4 أوراق استبدال مع بداية الموسم الكروي الجديد.





ويعقد مسئولو الزمالك مؤتمرًا صحفيًا غدًا الأحد لتقديم كارتيرون لوسائل الإعلام بسبب ضيق الوقت بعد توليه المسئولية بصورة سريعة خلال مواجهة الشرقية بكأس مصر إلى جانب لقاء أول أغسطس الأنجولي اليوم السبت والذي يعتبر في غاية الصعوبة.









وتضم قائمة الزمالك كل من:





محمد عواد - محمد أبو جبل في حراسة المرمي





محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - حازم امام - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي في خط الدفاع





طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - احمد زيزو - يوسف اوباما - محمد اوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - مصطفي فتحي - اشرف بن شرقي فى خط الوسط.



