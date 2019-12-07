الأقرع يغرق بـ السماوي.. جوارديولا يعبث بـ أحلام أغلى نادٍ في العالم

هزيمة جديدة على ملعبه، تلقاها اليوم نادي مانشستر سيتي مع مدربه الإسباني بيب جوارديولا الذي ابتعد بالفريق عن منافسات الدوري الإنجليزي بعد تمادي الفارق في النقاط بينه وبين ليفربول المتصدر الى 14 نقطة.



مانشستر سيتي خسر اليوم ديربي مدينة مانشستر أمام يونايتد المتعثر بهدفين مقابل هدف وحيد على ملعب الإتحاد ضمن منافسات الجولة الـ 16 لبطولة الدوري الإنجليزي.



الدوري الإنجليزي ضاع



قبع فريق مانشستر سيتي في المركز الثالث متخلفا برصيد 32 نقطة متخلفا عن ليفربول المتصدر بـ 14 نقطة وعن ليستر بـ 3 نقاط مع بقاء مباراة إضافية لنادي ليستر.



الحالة التي عليها ليفربول هذا الموسم من التوهج والإصرار تحول دون أي ريمونتادا أو عودة لفريق مانشستر سيتي الذي كررها الموسم الماضي بعد تفوق ليفربول بفارق 7 نقاط قبل أن يحسم السيتي الدوري في اللحظات الأخيرة.



جوارديولا نفسه اعترف هذا الموسم أن بطولة الدوري صعبة على مانشستر سيتي الذي يسعى أولا لتخطي ليستر سيتي قبل أن يفكر في منافسة ليفربول.



خيبة أمل في دوري الأبطال



ربما كان الفوز الأهم لجوارديولا هو الفوز بدوري أبطال أوروبا، حيث كان الدوري الإنجليزي في متناول السيتي قبل قدوم المدرب الإسباني، لكنه فشل مرتين متتاليتين في بلوغ النهائي أو الأدوار النهائية للبطولة على يد فرق إنجليزية.



في الوسم قبل الماضي صفع ليفربول فريق المدرب الأقرع بنتيجة كبيرة ذهابا وإيابا ليبعده عن النهائي أمام ريال مدريد ويترشح ليخسر أمام زملء رونالدو.



في الموسم الماضي عاد توتنهام بـ ريمونتادا تاريخية أمام مانشستر سيتي في دور الـ 8 ليقصي جوارديولا في مباراة دراماتيكية لن تسقط من ذاكرة المدرب الأسباني.



نجوم وملايين



جوارديولا هو لمدرب الأغلى في العالم، ويمتلك مجموعة من اللاعبين هي الأغلى في العالم أيضا، وكان منوطا به إحراز لقب دوري الأبطال لكنه فشل في عز توهجه أن يصبح بطلا، فهل الفشل هذا العام يعني مغادرة الأسباني لمدينة مانشستر.



في الموسم الماضي دعم مانشستر دفاعه بالفرنسي لابورت في صفقة عنونتها الصحف "أغلى مدافع في العالم" فضلا عن لاعبين كبار ونخبة من نجوم العالم في الفريق ومنهم ديفيد سيلفا، ودي بروين، وأجويرو، ورياض محرز، وساني، ورحيم سترلينج، وبرناردو سيلفا، وجوندوجان، ورودريجو وفيرناندينو.



مع كل هذه الكتيبة يأمل مشجعوا السيتيزين في الحصول على لقب دوري الأبطال في فرصة أولى ربما هي الأخيرة أيضا من منظور التاريخ الذي لن يوفر تلك التوليفة مرة أخرى.