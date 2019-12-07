حفل عشاء ومقاطع إطلاق نار.. تفاصيل جديدة بشأن تورط سعودي في حادث فلوريدا

كشفت تقارير إعلامية معلومات جديدة بشأن حادث إطلاق النار بقاعدة عسكرية في ولاية فلوريدا الأمريكية، حيث أسفر الحادث عن مقتل 4 أشخاص بينهم المهاجم، واتضح أنه "سعودي الجنسية".
ونقلت "اسوشيتد برس" عن مسؤول أمريكي قوله إن الطالب السعودي الذي أطلق النار في قاعدة فلوريدا استضاف حفل عشاء في وقت سابق من الأسبوع، حيث شاهد رفقة 3 آخرين مقاطع فيديو لإطلاق نار جماعي.
وقال المسؤول الامريكى الذى تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن أحد الطلاب الثلاثة الذين حضروا حفل العشاء تم تصويره بالفيديو خارج المبنى اثناء اطلاق النار في القاعدة.
وأضاف أن طالبين سعوديين آخرين كانا يشاهدان الواقعة من السيارة، موضحا أن 10 طلاب سعوديين محتجزون في القاعدة بينما لم يعرف مصير الباقين.
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "فرانس برس" أن السعودي محمد سعيد الشمراني هو مطلق النار على قاعدة فلوريدا وصف أمريكا بـ"أمة الشر"، وقال في وقت سابق على تويتر "أنا ضد الشر، أمريكا قد تحولت بأكملها إلى أمة للشر".
وتابع "أنا لست ضدك فقط لأنك أمريكيا ولا أكرهك بسبب حرياتك.. أنا أكرهك لأنك كل يوم تدعم وتمول وترتكب جرائم.. ليس فقط ضد المسلمين ولكن أيضا ضد الإنسانية".
كانت البحرية الأمريكية قد أعلنت أن مطلق النار داخل القاعدة الأمريكية، هو طالب سعودي الجنسية كان يدرس الطيران.
من جانبها أدانت المملكة العربية السعودية هذا العمل الهمجي، وأعرب الملك سلمان للرئيس الأمريكي وأسر الضحايا عن خالص مواساته وتعازيه متمنيا الشفاء العاجل للمصابين في الاعتداء.
وأكد العاهل السعودي وقوف المملكة إلى جانب الولايات المتحدة، مشددا على أن الهجوم "لا يمثل الشعب السعودي الذي يكن للشعب الأمريكي الاحترام والتقدير".
ونقلت "اسوشيتد برس" عن مسؤول أمريكي قوله إن الطالب السعودي الذي أطلق النار في قاعدة فلوريدا استضاف حفل عشاء في وقت سابق من الأسبوع، حيث شاهد رفقة 3 آخرين مقاطع فيديو لإطلاق نار جماعي.
وقال المسؤول الامريكى الذى تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن أحد الطلاب الثلاثة الذين حضروا حفل العشاء تم تصويره بالفيديو خارج المبنى اثناء اطلاق النار في القاعدة.
وأضاف أن طالبين سعوديين آخرين كانا يشاهدان الواقعة من السيارة، موضحا أن 10 طلاب سعوديين محتجزون في القاعدة بينما لم يعرف مصير الباقين.
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "فرانس برس" أن السعودي محمد سعيد الشمراني هو مطلق النار على قاعدة فلوريدا وصف أمريكا بـ"أمة الشر"، وقال في وقت سابق على تويتر "أنا ضد الشر، أمريكا قد تحولت بأكملها إلى أمة للشر".
وتابع "أنا لست ضدك فقط لأنك أمريكيا ولا أكرهك بسبب حرياتك.. أنا أكرهك لأنك كل يوم تدعم وتمول وترتكب جرائم.. ليس فقط ضد المسلمين ولكن أيضا ضد الإنسانية".
كانت البحرية الأمريكية قد أعلنت أن مطلق النار داخل القاعدة الأمريكية، هو طالب سعودي الجنسية كان يدرس الطيران.
من جانبها أدانت المملكة العربية السعودية هذا العمل الهمجي، وأعرب الملك سلمان للرئيس الأمريكي وأسر الضحايا عن خالص مواساته وتعازيه متمنيا الشفاء العاجل للمصابين في الاعتداء.
وأكد العاهل السعودي وقوف المملكة إلى جانب الولايات المتحدة، مشددا على أن الهجوم "لا يمثل الشعب السعودي الذي يكن للشعب الأمريكي الاحترام والتقدير".