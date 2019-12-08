قصور الثقافة: القانون لا يمنع تعيين منتقبة مديرة لـ قصر كفر الدوار

قال أحمد العوضى رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، تعليقا على وقف قرار بتعيين منتقبة لرئاسة قصر ثقافة كفر الدوار، إن إصدار قرار بتسيير الأعمال بصفة مؤقتة لا يترتب عليه أى حقوق تعيين.



وأضاف أحمد العوضى خلال تصريحات تليفزيونية على قناة "إم بي سي مصر"، أنه وردت شكاوى عديدة فى ذلك الإقليم، مشيرا إلى أنه تم إصدار قرار بتعيين بديلة أخرى حتى يتم تعيين شخص آخر لتلك المنصب.



وتابع أحمد العوضى، أن الهيئة العامة لقصور الثقافة عندما تقدم خدماتها للجمهور، والجمهور يبادر بالشكاوى فإن الهيئة تقوم بالنظر فورا فى تلك الشكاوى.



وأشار أحمد العوضي، أن هناك العديد من الزميلات المنتقبات يعملن فى قصور الثقافة ولكن عندما تحدث مشكلة فإن الهيئة تقوم على الفور بإجراء لكى يتم تولية الانسب والاصلح لتلك المناصب.



وأكد أحمد العوضى، أن القانون لا يمنع من تعيين المنتقبة مديرة قصر ثقافة كفر الدوار ولكن الأمر متروك للجان التعيين للنظر فى تلك الشكاوى وإصدار القرارات المناسبة فى ذلك.