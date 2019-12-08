إطلالة تخطف الأنظار.. صابرين فى أول ظهور بعد خلع الحجاب

نشرت الإعلامية بوسى شلبى عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة للفنانة صابرين، بعد خلعها للحجاب.



وأكدت بوسي شلبي، أن صابرين ستحل ضيفة على برنامجها خلال الفترة القادمة، وظهرت صابرين بإطلالة مميزة فى الصورة.



كانت صابرين، أكدت قبل ذلك إنها اتخذت قرارا بخلع الحجاب بعد وقت كبير جدا من التفكير ولكنها فى النهاية استطاعت أخذ قرارها المناسب.



وأضافت صابرين خلال تصريحات تليفزيونية أنها فعلت أدوارًا كثيرة ناجحة وهى لم تفعل شيئًا يخالف الشرع ولكنها أخذت قرارًا يناسبها، ولم تأخذ في الاعتبار لأى آراء أخرى.



وأوضحت صابرين أن الكثير من الأشخاص هاجموها على مواقع التواصل الاجتماعى على هذا القرار الذى لا يخص أحدًا سواها ولكنها واجهت كل ذلك ولم تأخذه بعين الاعتبار.



وأكدت صابرين، أن ارتداء الحجاب له ضوابط خاصة وأن عائلتها استقبلت هذا القرار بسهولة شديدة وترحيب طالما كان فى ذلك راحة لها.



وعلقت صابرين، على الأمر وهي تبكي من خلال مداخلة هاتفية تلفزيونية، قائلة: "قعدت فترة كل ما أعمل عمل يمسكوا فـ البروكة، يا جماعة أنا دايما بقول إني محتشمة، بلاقي كلام غريب أنا مش فهماه، وتعبت نفسيًا في الفترة الأخيرة.. أنا فضلت أجاهد مع نفسي وقت طويل".



واختتمت صابرين حديثها قائلة: "أنا مقسومة نصين، ببص ف المراية بسأل أنا مين .. قعدت كتير جدًا أقول إنها خطوة .. بس حاسة بتناقض .. أنا طول عمري بعمل أدوار محترمة .. أنا عمري ما حد اتكلم عني نص كلمة .. الا أما لبست الباروكة .. إيه ذنب أولادي يتشتموا كل شوية من ناس معندهمش دين ولا أخلاق؟".



وارتدت صابرين الحجاب منذ أكثر من عشر سنوات وكانت تحرص على الظهور بباروكة بالكثير من الأعمال الفنية التي شاركت في بطولتها مما جعلها تتعرض لإنتقادات كثيرة وقتها.