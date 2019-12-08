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أخبار العالم

سقوط طائرة لـ الجيش الليبي.. ولواء طيار يتعرض للتعذيب على أيدي الوفاق

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 02:26 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن الجيش الوطني الليبي سقوط طائرة تابعة له من طراز ميج 23، بعد تنفيذ مهام قتالية.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية إن قائد الطائرة اللواء طيار عامر الجقم وقع في قبضة إرهابيين من مدينة الزاوية.

وكشفت غرفة عمليات القوات الجوية أن سبب سقوط الطائرة عطل فني أدى إلى خروج الطيار وهبوطه بالمظلة في أرض العدو ما أدى إلى أسره، مشيرة إلى أن الطيار لاقى معاملة سيئة بالمخالفة لشروط معاهدة جنيف لمعاملة أسرى الحرب.

وحمل الجيش الليبي حكماء وعقلاء ومشائخ مدينة الزاوية مسؤولية أي إيذاء يصيب الطيار.

وأشارت إلى أن مقاطع الفيديو والصور التي نشرت تبين أنه بحالة صحية جيدة وتم تعذيبه من قبل مليشيات حكومة الوفاق.

وأكد الجيش الليبي أن الحادث عرضي ويتعرض له أي سلاح جو في العالم، والحادث لن يقف عائقا في الاستمرار في عمليات الاستهداف وفرض السيادة الجوية على كل سماء ليبيا.

وأظهرت صور نشرها إرهابيو الوفاق اللواء الأسير بالملابس الداخلية.
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