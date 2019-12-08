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رياضة

عقب فوز الزمالك على أول أغسطس.. زوجة محمود علاء: ربنا يريح قلبك

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 06:11 ص
محمود علاء وزوجته
محمود علاء وزوجته
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محمد بدران
هنّأت إيمي علاء زوجة محمود علاء مدافع الزمالك، بعد فوز الأبيض على فريق اول أغسطس الأنجولي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ونشرت إيمي علاء صورة لزوجها وعلقت قائلة: "ربنا يريح قلبك ويجبر خاطرك حبيبي"، ولاقت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات".

وانتهت أحداث مباراة الزمالك ومنافسه أول أغسطس بتقدم الأبيض بهدفين دون رد على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الأولى، التي تضم إلى جواره أندية مازيمبي الكونغولي وأول أغسطس الأنجولي وزيسكو يونايتد الزامبي.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك الى 3 نقاط، واحتل المركز الثاني بعد مازيمبي صاحب المركز الاول برصيد 6 نقاط.

بينما يحتل المركز الثالث والرابع أول أغسطس الأنجولي وزيسكو يونايتد الزامبي برصيد نقطة لكل منهما.
عقب فوز الزمالك على أول أغسطس.. زوجة محمود علاء: ربنا يريح قلبك
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