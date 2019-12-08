ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البحرين على موعد مع حدث عالمى.. انطلاق البطولة العالمية للتحمل لأول مرة مع العيد الوطنى للمملكة

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 10:30 ص
صدى البلد
Advertisements
كتبت: مـيـــــس رضـــــــا
تستعد مملكة البحرين لاستضافة البطولة العالمية للتحمل فى الفترة من 13 حتى 16 ديسمبر الجاري تزامنا العيد الوطنى المجيد للمملكة.

وقالت الصفحة الرسمية لفعاليات البحرين على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، إن حلبة البحرين الدولية - موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط- تحتفي بعودة البطولة العالمية للتحمل التابعة للاتحاد الدولي للسيارات في الفترة 13 - 16 ولأول مرة انطلاق السباق العالمي مع مهرجان العيد الوطني المجيد. الذى يوافق هذه الفترة من كل عام.

وتنطلق الفعالية لمدة أربعة أيام متواصلة من إثارة السباقات والفعاليات من 13 وحتى 16 ديسمبر في حلبة البحرين الدولية، وسيكون هذا الحدث من أبرز الأحداث التي تقام على حلبة البحرين الدولية بعد سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا وان.

تجدر الإشارة إلى أن البحرين أعلنت عن هذه الفعاليات منذ الشهر الماضى بحضور الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة، والرئيس التنفيذي لبطولة التحمل العالمية WEC التابعة للاتحاد الدولي للسيارات جيرارد نيفو والسائق ضمن البطولة العالمية جيمس كالادو سائق فريق فيراري أيه إف كورس ضمن فئة LMGTE.

وتعود البطولة إلى مملكة البحرين وذلك في سباق تحمل لـ 8 ساعات بدلا من 6 ساعات كما في الأعوام الماضية، وذلك برعاية رسمية من بابكو، وينطلق سباق بابكو البحرين للتحمل 8 ساعات في 13 و 14 ديسمبر المقبل.

وإثارة الفعاليات لا تتوقف حيث تتواصل مع مهرجان العيد الوطني المجيد من 13 وحتى 16 ديسمبر، وجميع الجماهير البحرينية مدعوة للحضور والمشاركة والاستمتاع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ريما الجفالي.. أول سعودية تنافس في سلسلة سباقات دولية بالدرعية التاريخية

ريما الجفالي.. أول سعودية تنافس فى سباق الدرعية

انطلاق فورمولا إي للسيارات الكهربائية.. وولي العهد السعودي يشهد الافتتاح | صور

موسم الدرعية.. مكاسب السعودية: 50 مليون مشاهد وزيادة إشغالات الفنادق 54%

هاشتاج | محمد بن سلمان في الفورميلا يتصدر تريند السعودية.. صور

كيف استقبل ولي العهد السعودي رئيس مجلس الأمة الكويتي في فورمولا اي.. صور

ترشيحاتنا

يمنع ظهور علامات تقدم السن.. 6 فوائد لاستخدام الإسبرين في الوجه

مينا مسعود عاطل.. هجوم على ديزني بعد إسناد علاء الدين لممثل أمريكي

كثرة التعرق لا يعتبر علامة شفاء.. موروثات خاطئة عن علاج نزلات البرد

الناس تعبده .. طفل هندي 6 سنوات مولود بـ ذيل في ظهره

حدث ليلا.. قطر تتبرأ من الإخوان.. مظاهرة شعبية بسبب محمد رمضان.. وصالح جمعة خارج الأهلي

الشتاء على الأبواب.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية وفرص سقوط الأمطار.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنفطر إيه النهاردة.. زبادي بالشوفان وعصير برتقال بالجزر

مطار القاهرة يعلن عن مزاد جديد للسيارات ديسمبر الجاري .. صور

مينا مسعود عاطل.. هجوم على ديزني بعد إسناد علاء الدين لممثل أمريكي