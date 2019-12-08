البحرين على موعد مع حدث عالمى.. انطلاق البطولة العالمية للتحمل لأول مرة مع العيد الوطنى للمملكة

تستعد مملكة البحرين لاستضافة البطولة العالمية للتحمل فى الفترة من 13 حتى 16 ديسمبر الجاري تزامنا العيد الوطنى المجيد للمملكة.





وقالت الصفحة الرسمية لفعاليات البحرين على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، إن حلبة البحرين الدولية - موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط- تحتفي بعودة البطولة العالمية للتحمل التابعة للاتحاد الدولي للسيارات في الفترة 13 - 16 ولأول مرة انطلاق السباق العالمي مع مهرجان العيد الوطني المجيد. الذى يوافق هذه الفترة من كل عام.





وتنطلق الفعالية لمدة أربعة أيام متواصلة من إثارة السباقات والفعاليات من 13 وحتى 16 ديسمبر في حلبة البحرين الدولية، وسيكون هذا الحدث من أبرز الأحداث التي تقام على حلبة البحرين الدولية بعد سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا وان.





تجدر الإشارة إلى أن البحرين أعلنت عن هذه الفعاليات منذ الشهر الماضى بحضور الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين الدولية الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة، والرئيس التنفيذي لبطولة التحمل العالمية WEC التابعة للاتحاد الدولي للسيارات جيرارد نيفو والسائق ضمن البطولة العالمية جيمس كالادو سائق فريق فيراري أيه إف كورس ضمن فئة LMGTE.





وتعود البطولة إلى مملكة البحرين وذلك في سباق تحمل لـ 8 ساعات بدلا من 6 ساعات كما في الأعوام الماضية، وذلك برعاية رسمية من بابكو، وينطلق سباق بابكو البحرين للتحمل 8 ساعات في 13 و 14 ديسمبر المقبل.





وإثارة الفعاليات لا تتوقف حيث تتواصل مع مهرجان العيد الوطني المجيد من 13 وحتى 16 ديسمبر، وجميع الجماهير البحرينية مدعوة للحضور والمشاركة والاستمتاع.



