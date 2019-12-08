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مرأة

يجب تناولها فورًا | 4 أطعمة صحية للمرضعات

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 06:05 م
يجب تناولها فورًا
يجب تناولها فورًا | 4 أطعمة صحية للمرضعات
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حياة عبد العزيز
هناك بعض الأطعمة المفيدة للمرضعات التي يجب أن تتابعها فورًا، التي تزيد من وجود اللبن، والحفاظ على صحتها، فتعرفي على هذه الأطعمة وفقًا لموقع "verywellfamily".

- لابد أن تتناول الأم المرضعة الطعام كل 3 ساعات بحيث تكون وجبات صغيرة مشبعة غنية بالمياه مما يحافظ على الشعور بالشبع، فيجب أن تتناول الفاكهة وسلطة الخضروات.

- يجب أن تحتوي وجبات الأم المرضعة يوميا على نسبة بروتين ويمكن أن تتنوع مصادره سواء كان نباتي أو حيواني أو من الحبوب حتى يكمل وجباتها بكافة العناصر.

- الإكثار من تناول السوائل سواء كانت شوربة أو مياه أو لبن وعصائر طبيعية حيث تعمل جميعها على إدرار اللبن دون زيادة في الوزن.

- تناول أنواع الورقيات الخضراء مثل الجرجير السبانخ من أهم الأطعمة التي تدر اللبن لهذا يجب أن يكون ضمن الوجبات اليومية للمرضعة.
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