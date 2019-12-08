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مرأة

طريقة طبيعية لعلاج الإكزيما

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 07:57 م
طريقة طبيعية لعلاج
طريقة طبيعية لعلاج الإكزيما
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اسماء محمد
يعاني البعض من مرض الإكزيما الذي يسبب التهابات ظاهرة على سطح الجلد واحمرار وشعور بالحرقان والتهيج ورغبة قوية فى الحكة.

قدم موقع "boldsky " خطوات عمل وصفة طبيعية فى المنزل قادرة على المساعدة فى علاج الإكزيما وتهدئة التهيج لكنها لا تناسب جميع الحالات لذا عليك تجربة جزء فى البداية وغسله إذا لم يكن مريح.

مكونات علاج الإكزيما:
ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم
ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد

طريقة استخدام علاج الإكزيما:
اخلط جميع المكونات وقلب جيدا ثم ضع الوصفة على المنطقة المصابة ويمكن لطبقة خفيفة منها أن تهدئ التهيج.
- اتركها لتجف بمفردها ثم قم بإزالتها بلطف
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