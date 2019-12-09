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فن

بعد شائعة مرضه .. تصريح جديد من أشرف زكي بخصوص الفنان سيد مصطفى

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 12:07 ص
أشرف زكي و سيد مصطفى
أشرف زكي و سيد مصطفى
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آيه عاطف
كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل جديدة عن الفنان سيد مصطفى بعد الإشاعات التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي ، التي تؤكد تعرض الفنان إلى أزمة مادية وصحية.

واكد زكي في تصريحات له أن الفنان يعيش حياة جيدة ولدية مصدر دخل جيد بعد أن وصل إلى المعاش.

وأوضح زكي أنه سيقابل أنه الفنان سيد مصطفى ، ظهر غدا الإثنين ، بمقر النقابة للتحدث معه.

وكانت قد كشفت الفنانة نهال عنبر عضو نقابة المهن التمثيلية أن الفنان سيد مصطفى غير مقيد بالنقابة وليس على قوتها وبالتالى ليس له أى حقوق أو التزامات تلزم النقابة تجاهه.

وأضافت نهال عنبر قائلة : ان ما يتم تداوله غير صحيح ومنشور قديم تداول فى عام 2015 وكشف الفنان سيد مصطفى انه غير دقيق وبعيد تماما عن الواقع حيث يعيش ميسور الحال ولديه ما يمكن ان يعينه على مرضه.

جدير بالذكر أنه انتشرت صباح، اليوم الأحد، شائعة تفيد بتدهور الحالة الصحية والمادية للفنان سيد مصطفى، وأنه لا يوجد أحد بجانبه وطالب النقابة بمساعدته.

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