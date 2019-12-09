وداعا للمسكنات.. 6 أطعمة تخفف من آلام الرأس

قالت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، إنه في حال الشعور بآلام الرأس لا داعي لتناول المسكنات بعد الآن، وتعتبر المسكنات الحل الأسرع والأسهل.



وتابعت استشاري التغذية العلاجية، خلال تصريح خاص لصدى البلد، أنه من الأفضل اللجوء إلى الطرق الطبيعية للتخلص من الصداع، لتجنب الأضرار الصحية التي تسببها المسكنات.



وكشفت دكتور سهام سوقية، عن بعض الأغذية تعتبر لها فعالية جيدة في تخفيف آلام الرأس نذكر منها:



الموز:

من أكثر العناصر الغذائية التي تلعب دورًا في تخفيف آلام الرأس هو المغنيسيوم، ويمكن الحصول عليه من خلال أصناف عديدة أهمها الموز



إذ يحتوي الموز على نسبة كبيرة من المغنيسيوم كما أنه غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن المهمة للجسم.



الشوكولا الداكنة:

في حال شعرت بالصداع ويكون سببه التوتر، ننصح بتناول قطعة صغيرة من الشوكولاتة الداكنة حيث يمكن أن تساعد في تخفيف التوتر العضلي.



لا شك أن هذا الكلام ينطبق على باقي أنواع الشوكولا ولكن تبقى الشوكولا الداكنة الأقل ضررًا من باقي الأنواع.



الأفوكادو:

إن الدهون الصحية الموجودة بكثرة في الأفوكادو مفيدة جدًا لعلاج العديد من الأمراض.



ومنها عدم التوازن الهرموني الذي يمكن أن يسبب التهابًا يؤدي إلى حدوث صداع.



لهذا يمكنكم إضافة الأفوكادو إلى نظامكم الغذائي وتناوله عند الإصابة بالصداع.



ونخص بالذكر هنا المرأة التي تعاني من آلام الرأس أثناء الدورة الشهرية.





القهوة:

إن تناول فنجان من القهوة يساعد في الشعور باليقظة على الفور.



كما أن القهوة تسهم في تخفيف الصداع نتيجة تحسين تدفق الدم إلى الدماغ.



من هذا الكلام نستنتج باحتواء بعض أدوية الصداع على كمية صغيرة من الكافيين.



الخضروات الورقية:

تحتوي الخضروات الورقية نسبة ممتاز من المغنيسيوم، ولهذا ننصح بتناولها في حال الشعور بالصداع.



ومن أبرز الخضروات الورقية التي يمكن تناولها:

الملفوف، السلق، البقدونس، السبانخ



البطيخ:

قد يكون سبب الشعور بالصداع هو الجفاف، وننصح بشرب كافية من الماء وتناول البطيخ.



كونها فاكهة خفيفة ومرطبة و تحتوي على 92% من الماء، كما أن المذاق الحلو للبطيخ يزيد من الطاقة ويقلل من الشعور بالتعب والإرهاق.