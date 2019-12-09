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لذيذ وسريع.. طريقة تحضير الجلاش بحشوة البيتزا

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 06:31 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
يعتبر الجلاش من أشهى وألذ الوجبات التي يمكن تحضيرها والابتكار في طهيه، فمن الممكن أن يكون طبق الحلو والحادق لسفرتك، وإليكم طريقة عمل الجلاش بحشوة البيتزا.

المقادير:

جلاش
زيتون أسود
جبنة رومي
سوسيس
فلفل ألوان
كزبرة خضراء
بصل
ثوم
سمنة
بيض
جبنة موتزاريلا

طريقة تحضير الجلاش بحشوة البيتزا:

* يفرم البصل مكعبات صغيرة ويفرم الثوم باستخدام كبة كهربائية ثم توضع في طاسة بها زيت ساخن.

* تضاف قطع السوسيس والفلفل الألوان المقطع وكزبرة خضراء وزيتون أسود.

* ترص أوراق الجلاش في صينية فرن مع دهنها بالسمنة أو الزبدة ثم يوضع بداخلها الحشو المعد سابقا.

* تضاف الجبنة الرومي المبشورة.

* يخلط اللبن والبيض ثم يوضع على الجلاش ثم تضاف الجبنة الموتزريلا.

* يدخل فرنا ساخنا حتى ينضج ثم يقدم.
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