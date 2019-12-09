لذيذ وسريع.. طريقة تحضير الجلاش بحشوة البيتزا

يعتبر الجلاش من أشهى وألذ الوجبات التي يمكن تحضيرها والابتكار في طهيه، فمن الممكن أن يكون طبق الحلو والحادق لسفرتك، وإليكم طريقة عمل الجلاش بحشوة البيتزا.
المقادير:
جلاش
زيتون أسود
جبنة رومي
سوسيس
فلفل ألوان
كزبرة خضراء
بصل
ثوم
سمنة
بيض
جبنة موتزاريلا
طريقة تحضير الجلاش بحشوة البيتزا:
* يفرم البصل مكعبات صغيرة ويفرم الثوم باستخدام كبة كهربائية ثم توضع في طاسة بها زيت ساخن.
* تضاف قطع السوسيس والفلفل الألوان المقطع وكزبرة خضراء وزيتون أسود.
* ترص أوراق الجلاش في صينية فرن مع دهنها بالسمنة أو الزبدة ثم يوضع بداخلها الحشو المعد سابقا.
* تضاف الجبنة الرومي المبشورة.
* يخلط اللبن والبيض ثم يوضع على الجلاش ثم تضاف الجبنة الموتزريلا.
* يدخل فرنا ساخنا حتى ينضج ثم يقدم.
المقادير:
جلاش
زيتون أسود
جبنة رومي
سوسيس
فلفل ألوان
كزبرة خضراء
بصل
ثوم
سمنة
بيض
جبنة موتزاريلا
طريقة تحضير الجلاش بحشوة البيتزا:
* يفرم البصل مكعبات صغيرة ويفرم الثوم باستخدام كبة كهربائية ثم توضع في طاسة بها زيت ساخن.
* تضاف قطع السوسيس والفلفل الألوان المقطع وكزبرة خضراء وزيتون أسود.
* ترص أوراق الجلاش في صينية فرن مع دهنها بالسمنة أو الزبدة ثم يوضع بداخلها الحشو المعد سابقا.
* تضاف الجبنة الرومي المبشورة.
* يخلط اللبن والبيض ثم يوضع على الجلاش ثم تضاف الجبنة الموتزريلا.
* يدخل فرنا ساخنا حتى ينضج ثم يقدم.