تناولها باستمرار.. 7 أعشاب لخفض نسبة الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية

تحدثت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، عن أهم الأعشاب المستخدمة في علاج ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار في الجسم والدهون الثلاثية.



وتابعت سهام سوقية، خلال تصريح خاص لصدى البلد، أن هناك أعشاب تساعد في علاج ارتفاع مستوى الكوليسترول منها:



الشاي الأخضر

معروف بأن الشاي الأخضر غني بمضادات الاكسدة، وهذه المضادات أظهرت فاعليتها فى علاج كثير من الأمراض بالإضافة إلى تأثيره على خفض الكوليسترول فى الدم.



الثوم

من خلال العديد من الدراسات التي أجريت أظهرت بأن للثوم أثر مهم في :

- خفض الدهون بالدم

- الوقاية من الجلطات

- يساهم في تحسين دوران الدورة الدموية

- يخفض الكوليسترول والدهون الثلاثية

- يساهم في خفض ضغط الدم المرتفع





الخرشوف

- يعتبر مستخلص أوراق الخرشوف تساعد على التمثيل الغذائي للدهون.



- تعمل على انخفاض مستويات الكولسترول الضار والدهون الثلاثية بالدم

- تساهم في تنظيف الشرايين والأوعية الدموية من الكولسترول الضار

- تحد من الإصابة بأمراض القلب



الحلبة



الحلبة تساهم في خفض نسبة الكوليسترول في الدم، نتيجة قيامها بامتصاص الدهون الزائدة في الأمعاء، وبالتالي تعمل على إنقاص نسبة الكوليسترول من الأطعمة التي تتناولها





قصب السكر

لقصب السكر فعالية قوية في خفض مستويات الكوليسترول في الجسم، عن طريق قدرته في تحطيم الكوليسترول الضار.





بذور الكتان

احتواء بذر الكتان على نسبة عالية من الألياف تساهم في:



- خفض نسبة الكوليسترول في الدم

- تساعد في التخفيف من مشكلة الإمساك

- تساهم بذور الكتان في ضبط الوزن

- تساهم في كبح الشهية في حال تم تناولها قبل الوجبة بنصف ساعة تقريبًا أي تمنح الشعور بالشبع





النعناع

يعتبر النعناع صديق يفيد القناة الهضمية فهو يساعد على:

- تحسين وظائف المعدة.

- تسهيل عملية الهضم فيها.

- وذلك لأنه يساعد على إفراز اللعاب.

- بالتالي يزيد من إفراز الأنزيمات الهاضمة بالمعدة والقناة الهضمية بشكل كامل.

- لذلك فهو يعد علاجًا مثاليًا للذين يعانون من عسر الهضم وارتفاع الكوليسترول بالدم.

