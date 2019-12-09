ندى بهجت تشعل نار الغيرة بين زوجها وخطيبها في عيد جواز

تشارك الفنانة ندى بهجت في فيلم "عيد جواز" والذي يعرض بدور العرض السينمائي في عام 2020 .



كشفت ندى بأنها خاضت مرحلة التصوير منذ عدة أيام بأحد اللوكيشنات المتفرقة فمنها منطقة المنصورية وأكتوبر وغيرها.



أكدت ندى بأنها تجسد شخصية تدعى "مايا" متزوجة من الفنان عمر خورشيد ولكنها كانت مخطوبة للفنان محمد سليمان من قبل وتمر بأكثر من أزمة نفسية تحاول التغلب عليها مع طبيعة الحياة وغيرها.



أضافت ندى بأن يحدث عده صراعات بين زوجها وخطيبها السابق وغيرها من الأحداث الذي سترونها أثناء المشاهدة.



أشارت ندي بأن تدور أحداث فيلم "عيد جواز" في إطار رومانسي اجتماعي وساسبنس.



جدير بالذكر أن فيلم "عيد جواز" يتضمن مجموعة من النجوم ألا وهم الفنانة دوللي شاهين, إيهاب فهمي, ندى بهجت, محمد سليمان , حسام فارس , أميره نايف, نور الكاديكي , عمر خورشيد وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركة أبيض وأسود ومن سيناريو وحوار أسامة فهمي وإخراج أحمد عبد الظاهر.



علي الجانب الآخر تنتظر ندى بهجت عرض فيلمها السينمائى "استدعاء ولي عمرو" خلال أيام بدور العرض السينمائي والذي يتضمن نخبة من النجوم ألا وهم الفنانة حورية فرغلي، محمد لطفي, سماح أنور, ندي بهجت, صبري فواز, مي كساب وغيرهم من النجوم وهو من سيناريو وحوار محمد سمير مبروك وإخراج أحمد البدري .



يذكر أن ندى بهجت عرض لها مؤخرا مسلسل "بحر" والذي حقق نجاحا كبيرا وهو بطولة نخبة من النجوم ألا وهم الفنان ماجد المصرى ,محمد دياب, ندي بهجت, ثراء جبيل ,ميرنا نور الدين,كوكى, نورهان ,فوزية محمد ,محمد على رزق ,عبد الرحمن أبو زهرة، محمود جمعة، سناء شافع، حنان سليمان، سلوى عثمان، أشرف زكى، منة عرفة وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.