الداخلية: منح اللاجئين الفلسطينيين وثيقة السفر بـ 165 جنيها.. و بالمجان لمن يثبت فقره

قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، منح وثيقة السفر للاجئين الفلسطينيين مقابل مبلغ قدرة 165 جنيها مصريا ، قيمة الرسوم الاصلى والتكلفة الفعلية لطباعة وإصدار الوثيقة، بالاضافة الى قيمة الدمغات .



ويعفى حاملو هذه الوثيقة من رسم تأشيرة العودة المنصوص عليها فى المادة 9 من القرار رقم 180 لسنة 1964، وتمنح هذه الوثيقة بالمجان لمن يثبت فقرة.



جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول واقامة الاجانب باراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته، وعلى قرار وزير الداخلية 180 لسنة 1964.