بـ 3 فساتين | رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا .. صور

كشف الفنان أحمد مجدى عن مجموعة من الصور الجديدة من مسلسل "الانسة فرح" والذى من المقرر أن يعرض خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضحت الصور مدى التعاون والكيمياء بين فريق العمل حيث ظهر فى الصورة الفنانة أسماء أبو اليزيد بإطلالة انيقة، كما هو الحال بالنسبة للفنانة رانيا يوسف التى ظهرت مرتدية اكثر من فستان منه، البرتقالي والبنفسجي والاسود، ولفتت أنظار المتابعين اليها.
مسلسل "الانسة فرح" تدور أحداثه حول فرح الذي تعمل جرسونة في أحد الفنادق بجانب دراستها، تمر بحادث يغير مجرى حياتها، أما والدتها صغيرة في العمر لزواجها المبكر، وإنجابها فرح في أول حياتها الزوجية مما جعل فارق السن بينهما صغيرا.
والمسلسل يقوم ببطولته أحمد مجدى ورانيا يوسف واسماء ابو اليزيد ومحمد كيلانى ومن إخراج احمد الجندى.
وأوضحت الصور مدى التعاون والكيمياء بين فريق العمل حيث ظهر فى الصورة الفنانة أسماء أبو اليزيد بإطلالة انيقة، كما هو الحال بالنسبة للفنانة رانيا يوسف التى ظهرت مرتدية اكثر من فستان منه، البرتقالي والبنفسجي والاسود، ولفتت أنظار المتابعين اليها.
مسلسل "الانسة فرح" تدور أحداثه حول فرح الذي تعمل جرسونة في أحد الفنادق بجانب دراستها، تمر بحادث يغير مجرى حياتها، أما والدتها صغيرة في العمر لزواجها المبكر، وإنجابها فرح في أول حياتها الزوجية مما جعل فارق السن بينهما صغيرا.
والمسلسل يقوم ببطولته أحمد مجدى ورانيا يوسف واسماء ابو اليزيد ومحمد كيلانى ومن إخراج احمد الجندى.