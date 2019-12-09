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مرأة

بعد أزمة الفيديوهات.. أول ظهور لـ جوهرة بتطبيق سناب شات

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 03:32 م
جوهرة
جوهرة
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رنا عصمت
تصدرت الراقصة الروسية جوهرة مؤشر البحث "جوجل" في مصر بآلاف من عمليات البحث بعد ساعات من انتشار فيديوهات إباحية منسوبة لها، فى الفترة الماضية.

و نشرت اليوم الراقصة الروسية جوهرة ،مقطع فيديو عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، مستخدمة تطبيق سناب شات.

وظهرت الراقصة جوهرة، بإطلالة بسيطة كاجوال ، تيشيرت باللون الرمادى، ووضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج، وقامت برفع شعرها.

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💖 #jo #jojo

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