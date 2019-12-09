بعد أزمة الفيديوهات.. أول ظهور لـ جوهرة بتطبيق سناب شات

تصدرت الراقصة الروسية جوهرة مؤشر البحث "جوجل" في مصر بآلاف من عمليات البحث بعد ساعات من انتشار فيديوهات إباحية منسوبة لها، فى الفترة الماضية.و نشرت اليوم الراقصة الروسية جوهرة ،مقطع فيديو عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، مستخدمة تطبيق سناب شات.وظهرت الراقصة جوهرة، بإطلالة بسيطة كاجوال ، تيشيرت باللون الرمادى، ووضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج، وقامت برفع شعرها.