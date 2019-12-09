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محافظات

محافظ جنوب سيناء يتفقد استعدادات شرم الشيخ لاستضافة منتدى شباب العالم .. صور

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 06:17 م
استعدادات شرم الشيخ
استعدادات شرم الشيخ لاستضافة منتدي شباب العالم
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ايمن محمد
تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستقبال منتدي شباب العالم النسخة الثالثة .

وكان برفقته اللواء محمود السوليه رئيس مدينة شرم الشيخ حيث تابع المحافظ اليوم اعمال انشاء جدارية المؤتمر العربي الاوربي الاول الذي استضافته مدينة شرم الشيخ في الفترة من ٢٤الي ٢٥فبراير ٢٠١٩وتضم جميع رؤساء الدول العربية والاوربية الذين حضروا المؤتمر.

وتفقد المحافظ اعمال التجميل ببوابة شرم الشيخ دهب بالاضافة لتفقد اعمال التشجير والرصف والتخطيط للطرق والميادين.

وطالب فودة جميع السائقين بارتداء الزي المخصص لهم للظهور بالمظهر اللائق بما يعود بالنفع والسمعة الطيبة لمدينة السلام
محافظ جنوب سيناء يتفقد استعدادات شرم الشيخ لاستضافة منتدى شباب العالم .. صور
محافظ جنوب سيناء يتفقد استعدادات شرم الشيخ لاستضافة منتدى شباب العالم .. صور
محافظ جنوب سيناء يتفقد استعدادات شرم الشيخ لاستضافة منتدى شباب العالم .. صور
محافظ جنوب سيناء يتفقد استعدادات شرم الشيخ لاستضافة منتدى شباب العالم .. صور
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