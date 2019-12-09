أحمد ناجي يكشف عن رأيه فى حراس مرمى الزمالك وقيادة فايلر لـ الأهلي

كشف أحمد ناجى مدرب حراس مرمي المنتخب المصري السابق، أن أداء الأهلى تحت قيادة السويسري رينيه فايلر جيد و ظهور الواقعية خلال المباريات التى خاضها الفريق الأحمر فى بطولة الدورى وافريقيا .





وأوضح ناجى خلال تصريحات تلفزيونية لقناة " Time sport " أن الزمالك يمتلك 4 حراس مرمى على أعلى مستوى ويحسدهم على تواجد الرباعي بالفريق الأبيض لامتلاكهم مهارة عالية فى حراسة المرمى.





وأشار مدرب حراس الفراعنة السابق البلجيكي ميشيل لانكوني مدرب حراس المرمى الأهلى بعدما تعامل بشكل جيد مع أحمد الشناوى وشريف إكرامى وعلى لطفى حراس المرمى وتطوير مستواهم خلال التدريبات واستخدام الطرق الحديثة معهم لرفع المعدلات البدنية والفنية لكل منهم.



