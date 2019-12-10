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بين الناس

علاء يناشد التموين إعادة بطاقته: راتبي 1500 وعندي 3 أبناء

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 11:11 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن علاء خيرى ريحان، المقيم في مدينة الإسكندرية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بخصوص وقف بطاقة التموين الخاصة به بسبب استهلاك هاتف محمول بقيمة 800 جنيه.

ويقول ريحان في رسالته: "أعمل موظف بالإدارة العامة لرى النوبارية بالإسكندرية التابعة لوزارة الري، وراتبي لا يتعدى 1500 جنيه فقط لا غير وأسرتي مكونة من 5 أفراد، تم إيقاف بطاقة التموين بسبب فواتير الموبايل التي تخطت 800 جنيه، فهل يعقل إنفاق نصف راتبي في المكالمات التليفونية".

وأضاف: "قمت بالتظلم وإرفاق جميع المستندات التى تثبت أن قيمة شحن هواتف المحمول الخاصة بكل أفراد عائلتى لم تتعد 100 جنيه وعددها 3 خطوط، ويوجد معى خط تابع للعمل رقمه هو 01212114445 وهو خط حساب شركات باسم الإدارة العامة لرى النوبارية".

وناشد المسئولين ضرورة التدخل لعودة عمل بطاقة التموين لأسرته نظرا لضيق الحال وكثرة المصاريف الخاصة بالتعليم لأطفالي والإنفاق على العلاج وغيرها من أمور الحياة الضرورية.

وللتواصل مع الشاكي 01202646443

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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