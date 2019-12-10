تمهيدا لعزله.. أسباب غياب ترامب عن جلسة اللجنة القضائية

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حضور جلسة التحقيقات التي عقدتها اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب، الاثنين، بشأن اتهامه بالتقصير؛ تمهيدا لعزله، وذلك وسط انقسام في آراء الأعضاء الجمهوريين والديمقراطيين داخل اللجنة بين مؤيد ومعارض لاتهام ترامب بالتقصير.



وذكر راديو "صوت أمريكا" في نشرته باللغة الإنجليزية أن رئيس اللجنة القضائية جيرولد نادلر أكد في بداية الجلسة أن ترامب اختار عدم المثول أمامها للإدلاء بدفوعه.\



وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي وضع نفسه فوق الدولة، من خلال الضغط على أوكرانيا؛ للتحقيق مع نجل منافسه المحتمل في انتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة جو بايدن، كما جمَّد أيضا مساعدات عسكرية لأوكرانيا تقدر بنحو 391 مليون دولار؛ من أجل تحقيق مصالحه الشخصية، على حساب الأمن القومي الأمريكي.



وأضاف "نادلر" في إطار مساعيه الرامية لاتهام ترامب بالتقصير، أن الرئيس الأمريكي وجه الدعوة إلى روسيا لمساعدته في الفوز بانتخابات الرئاسة عام 2016، كما كرر ذات الطلب ولكن لأوكرانيا هذه المرة لمساعدته في الفوز بانتخابات الرئاسة القادمة لعام 2020، وضُبط بهذا الفعل الذي ينطوى على مخالفة للأهم مسؤولياته حيال الدولة.