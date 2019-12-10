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مرأة

البطن والأرداف .. ب5 جنيهات وفى 15 دقيقة فقط تخلصى من السيلوليت

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 11:12 ص
سيلوليت
سيلوليت
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لمياء الياسين
هل تعانى من تراكم السيلوليت فى البطن والارداف وتريدين التخلص منه فى أسرع وقت وبأقل مجهود خاصة فى منطقة البطن والارداف إليك وصفة سريعه المفعول يقدمها موقع بولد سكاى الهندى لن تكلفك أكثر من 5 جنيهات

مكونات الوصفة ..

1/2 كوب قهوة
2 ملعقة كبيرة من الماء الساخن
1 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند الدافئ

الطريقة

فى وعاء أضيفى القهوة و زيت جوز الهند للحصول على قوام مناسب وأبدئى فى توزيعه على مناطق تراكم السيلوليت مع الفرك جيدا لمدة دقائق، ثم يترك 15 دقيقة أخرى، وأخيرًا يُشطف بالماء الفاتر.

يمكنك تكرار الوصفة 3 مرات أسبوعيا على الاقل بجانب ممارسة تمرينات الايروبيك وستدهشين بالنتيجة
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