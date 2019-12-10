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فن

محمد سامي: مش هشتغل مع غادة عبدالرازق تاني

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 11:18 ص
غا\ة عبد الرازق ومحمد
غا\ة عبد الرازق ومحمد سامي
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شيرى نبيل
نفى المخرج محمد سامي، وجود أي نية لديه للتعاون مرة أخرى مع الفنانة غادة عبدالرازق، خاصة بعد الأزمات التي وقعت بينهما ووصلت إلى التعدي بالأيدي أثناء التصوير.

وأكد سامي في تصريح لـ"صدى البلد": "عمري ما هشتغل مع غادة عبد الرازق تاني حتى لو عرضت عليّ ملايين".

وتابع: "ما فعلته غادة عبد الرزاق لا يتحمله أي أحد، فهي أصابت عائلتي بالخوف والفزع، واستأجرت بلطجية إلى منزلي وقاموا بالاعتداء عليّ".

الخلاف بين الطرفين الذي وقع ضمن كواليس مسلسل "حكاية حياة"، فهو جاء بعدما اتهم "سامي" الفنانة غادة عبد الرازق، بتأجير بلطجية واقتحام شقته وتهديده بخطف أولاده، وهو ما نفته "غادة" في عدد من البرامج، حيث أكدت أنه اعتاد سب العاملين بمسلسل "حكاية حياة"، وحينما اعترضت على أسلوبه، قام "سامي" بمسكها من ملابسها، وقامت "غادة" بتحرير محضر بالواقعة.

يذكر أن محمد سامي قدم مع غادة عبدالرازق مسلسلي "مع سبق الأصرار" و"حكاية حياة"، وحققا نجاحًا كبيرًا.
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