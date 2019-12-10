فايز السراج يتصدر تويتر.. ومغردون: سراج يبيع ليبيا.. شاهد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #السراج_خائن_ليبيا، بعد تواصل الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان استفزازاته لدول المنطقة والعالم، عقب إدانة دولية للاتفاق الموقع مع حكومة السراج وأنشطة تركيا للتنقيب عن النفط شرق المتوسط.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت اابرز التغريدات كالآتي:



السراج يبيع بلاده ويبعد الوطن العربي بأكمله بأتحاده مع حليف الشر ورجل الغدر اردوغان.

#السراج_خائن_ليبيا



يستمر الدعم التركي للعناصر الإرهابية التابعه للسراج لضمان امتداد سيطرته داخل شئون ليبيا.

#السراج_خائن_ليبيا



#اردوغان يسعي لأهداف إستعمارية للسيطرة علي ليبيا والمتوسط و نهب ثرواتها وإستغلال البلادي.

#السراج_خائن_ليبيا



تركيا تدعم الإرهاب في ليبيا وتقوم دائما بارسال قوات وميلشيات مسلحة ويجب التصدي لهذه المشكله لاشتراك تونس مع ليبيا في الحدود وهذا سيدعم العمليات الارهابيه بتونس.

#السراج_خائن_ليبيا



أكد أردوغان أنه وقع مذكرة تفاهم عسكري مع حكومة السراج في ليبيا، "يمكننا القيام بأنشطة تنقيب مشتركة في المناطق الاقتصادية الخالصة التي حددناها بموجب الاتفاقية الجديدة مع ليبيا.



السماح من فايز السراج لتركيا باستباحة المجال الجوي الليبى والسواحل الليبية ودعم الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية يهدد المنطقة بعواقب وخيمة، كما يؤدي إلى المزيد من الصراعات داخل ليبيا وتهديد سلامة ووحدة الاراضى الليبية وسلامة الشعب الليبيى الشقيق ونهب الثروات النفطية الليبية.





