ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

فايز السراج يتصدر تويتر.. ومغردون: سراج يبيع ليبيا.. شاهد

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 12:34 م
ليبيا
ليبيا
Advertisements
القسم الميدانى
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #السراج_خائن_ليبيا، بعد تواصل الرئيس التركي رجيب طيب أردوغان استفزازاته لدول المنطقة والعالم، عقب إدانة دولية للاتفاق الموقع مع حكومة السراج وأنشطة تركيا للتنقيب عن النفط شرق المتوسط.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت اابرز التغريدات كالآتي:

السراج يبيع بلاده ويبعد الوطن العربي بأكمله بأتحاده مع حليف الشر ورجل الغدر اردوغان.
#السراج_خائن_ليبيا

يستمر الدعم التركي للعناصر الإرهابية التابعه للسراج لضمان امتداد سيطرته داخل شئون ليبيا.
#السراج_خائن_ليبيا

#اردوغان يسعي لأهداف إستعمارية للسيطرة علي ليبيا والمتوسط و نهب ثرواتها وإستغلال البلادي.
#السراج_خائن_ليبيا

تركيا تدعم الإرهاب في ليبيا وتقوم دائما بارسال قوات وميلشيات مسلحة ويجب التصدي لهذه المشكله لاشتراك تونس مع ليبيا في الحدود وهذا سيدعم العمليات الارهابيه بتونس.
#السراج_خائن_ليبيا

أكد أردوغان أنه وقع مذكرة تفاهم عسكري مع حكومة السراج في ليبيا، "يمكننا القيام بأنشطة تنقيب مشتركة في المناطق الاقتصادية الخالصة التي حددناها بموجب الاتفاقية الجديدة مع ليبيا.

السماح من فايز السراج لتركيا باستباحة المجال الجوي الليبى والسواحل الليبية ودعم الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية يهدد المنطقة بعواقب وخيمة، كما يؤدي إلى المزيد من الصراعات داخل ليبيا وتهديد سلامة ووحدة الاراضى الليبية وسلامة الشعب الليبيى الشقيق ونهب الثروات النفطية الليبية.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتهاك للسيادة .. البرلمان الليبي يرفض اتفاقية السراج وأردوغان

وصفوه بـ الخيانة العظمى.. قصة الإتفاق المشبوه بين تركيا وحكومة السراج الذى رفضه الليبيون قبل دول الجوار

استباحة للسيادة الليبية وانتهاك لدول الجوار.. ماذا تعني اتفاقيتا تركيا والسراج

بجاحة تركيا..أنقرة تواصل استفزازاتها بشأن اتفاقية أردوغان والسراج

متحدث البرلمان الليبي: حكومة السراج ليست شرعية وغير دستورية.. فيديو

النواب الليبي: اتفاق أردوغان - السراج رقصة الطائر المذبوح لحكومة الوفاق.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد تشاجرها مع محمد سامي.. نسرين أمين مطلوبة على جوجل

بعد تصدرها التريند| أجرأ 5 صور لـ نسرين أمين

تعرفي إنك شبه عادل إمام؟.. ابنة شقيق الزعيم تثير الجدل بالإجابة

فيديوجراف| تفاصيل إصابة شريف مدكور بمرض جديد

جوجل يحتفل بمولدها.. من هي عفيفة إسكندر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 10- 12- 2019 بالمحافظات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور نادر لـ ميجان فوكس مع زوجها وأبنائها.. صور

من هي شحرورة العراق التي يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟.. صور

كلب ينقذ عائلة من 5 أفراد من حريق نشب بالمنزل أثناء نومهم.. شاهد