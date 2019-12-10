الأهلي يفقد إسلام حسن 3 أشهر

أكد يحيى يوسف، المدرب العام للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، إن إسلام حسن كابتن الفريق تعرض لإصابة قوية في الكتف خلال الساعات الماضية.



وقال يحيي يوسف في تصريحات صحفية ان اللاعي سيخضع لعلمية جراحية.



وأضاف أن الإصابة التي تعرض لها اللاعب ستبعده عن الملاعب مدة لن تقل عن ثلاثة شهور مع احتمال أن تمتد لنهاية الموسم.



وأوضح أن الجهاز الفني حزين للغاية للإصابة التي تعرض لها أحد أبرز عناصر الفريق، مشيرا إلى أن إسلام حسن قادر على تجاوز فترة الإصابة والعودة بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة.