اختتام فعاليات الأسبوع الثقافي المصري بالمغرب

اختتمت فعاليات الأسبوع الثقافي المصري، بالعاصمة المغربية الرباط، الذي نضمته سفارة جمهورية مصر العربية ووزارة الثقافة المغربية، بحضور السفير أشرف إبراهيم ونخبة من المثقفين والفنانين وأعداد كبيرة من المواطنين المغاربة عشاق الفن المصري.





وقدمت فرقة الإنشاد الديني بدار الأوبرا المصرية خلال حفل الختام مقطوعات موسيقية منوعة، فيما تغنت الفنانة سلمى رشيد بعدد من أغاني كوكب الشرق أم كلثوم وأخرى من الأغانى المصرية التى يعشقها الجمهور المغربي.





وكان الأسبوع الثقافي المصري قد تضمن حفل استقبال بمقر إقامة السفير المصرى لدى المملكة المغربية، حضره سفراء عدد كبير من الدول العربية والشخصيات العامة والفنية والمثقفين والصحفيين، كما شهد الأسبوع الثقافي فعاليات للتعريف بالمطبخ المصري والتي لاقت قبولا كبيرا من الحاضرين، وأمسية سينمائية عرض خلالها فيلم مغربي مصري بمشاركة فنانين عرب، من ضمنهم الراحل طلعت زكريا.



