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أخبار العالم

الجيش الأمريكي: هجوم باجرام الانتحاري استهدف منشأة طبية تحت الإنشاء

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 08:09 ص
الجيش الأمريكي: هجوم
الجيش الأمريكي: هجوم باجرام الانتحاري استهدف منشأة طبية
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أ ش أ
أعلن الجيش الأمريكي اليوم الأربعاء، أن الهجوم الانتحاري بالقرب من قاعدة باجرام الجوية- القاعدة الأمريكية الرئيسية شمال العاصمة الأفغانية كابول- استهدف منشأة طبية تحت الإنشاء.

وقال الجيش الأمريكي - في بيان نقلته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن الانتحاري استهدف المنشأة التي يجري بناؤها لمساعدة المواطنين الأفغان الذين يعيشون بالقرب من المنطقة، مضيفا أنه لم تقع خسائر في صفوف قوات التحالف وما زالت القاعدة آمنة.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن الهجوم الذي وقع في وقت مبكر من اليوم الأربعاء استهدف قافلة عسكرية أمريكية.

بدوره، أكد قائد شرطة إقليم "باروان" الشمالي محفوظ والي زادة، وقوع الهجوم، ولكنه لم يقدم أي تفاصيل حول سقوط خسائر بشرية.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن.
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