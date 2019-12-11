يحارب التجاعيد.. فوائد مذهلة لـ زيت الورد للبشرة

تبحث صاحبات سن الثلاثين فيما فوق عن أفضل أنواع الزيوت للوجه، التى تحارب ظهور التجاعيد وتقدم السن، فإذا كنتِ من ضمن هؤلاء يمكنك التعرف على فوائد زيت الورد المذهلة للبشرة.



فوائد زيت الورد للبشرة



وفقا لما نشره موقع "هيلث"، فإن زيت الورد يعمل على التخفيف من شدة الالتهابات، ويشد البشرة بدون الحاجة للجوء لعمليات شد الوجه، ومقشر طبيعي للبشرة، ويحارب جفاف البشرة، ويمنع ظهور علامات التقدم فى السن، ومعطر طبيعي للبشرة.



وصفة زيت الورد للبشرة



يمكنك إضافة قطرتين من زيت الزيتون مع زيت الورد، وخلطهما مع بعضهما ثم دهن وجهك بها لمدة 5 دقائق، وبعد مرور الوقت يتم غسل الوجه جيدا بالماء الفاتر.



وأشار الموقع إلى وصفة ثانية لزيت الورد، وهى عبارة عن استخدام زيت جوز الهند مع زيت الورد ودهن البشرة المصابة قبل النوم مباشرة، على أن تُبقى على الزيت طوال الليل ويتم غسل الوجه صباحا.