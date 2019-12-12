الجمعة.. الوفد مع الشباب في محطته الثالثة بالفيوم

تنظم اللجنة العامة لحزب الوفد بالفيوم برئاسة الكاتب الصحفي عبد العظيم الباسل عضو الهيئة العليا، معسكر اليوم الواحد للشباب، ضمن مبادرة الوفد مع الشباب، وبالتعاون مع اللجنة النوعية للشباب برئاسة المهندس محمد فؤاد سكرتير مساعد الوفد، يوم الجمعة المقبلة، في قاعة المكتبة العامة للطفل بجوار هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم ، يأتى ذلك تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد.



يتحدث في افتتاح اللقاء الكاتب الصحفي طارق تهامي سكرتير مساعد الوفد، وعبد العظيم الباسل رئيس اللجنة العامة.



ويلقى الدكتور هاني صبري أستاذ الاجتماع السياسي بجامعة السويس محاضرة بعنوان"الذكاء الاجتماعي.. الطريق نحو بناء الكوادر السياسية"، وتتضمن المحاضرة ورشة عمل تدريبية حول استعمال الذكاء السياسي لدعم نشاط الكادر الشبابي.



وقال محمد فؤاد، رئيس اللجنة النوعية للشباب، وسكرتير عام مساعد حزب الوفد، إن هذا اللقاء يأتي في إطار استمرار الوفد بقيادة المستشار بهاء الدين أبو شقة، في دعم شباب الحزب وتأهيلهم سياسيًا وفكريًا لخوض كافة الاستحقاقات السياسية المقبلة.



وأكد "فؤاد" حرص حزب الوفد على تأهيل الشباب لكي يصبحوا نوابًا في البرلمان وأعضاءًا في مجلسي النواب والشورى والمجالس المحلية وتأهيلهم ليصبحوا مساعدين للوزراء والمحافظين، ويتولوا المناصب القيادية في الدولة.



وأشار رئيس اللجنة النوعية للشباب في حزب الوفد، إلى أهمية التعاون الذي يجري بين اللجنة النوعية للشباب واللجان العامة في المحافظات لصناعة الكوادر السياسية وتدريبيها داخل بيت الأمة، لتنمية قدراتها الثقافية والسياسية وتخريج جيل قادر على تحمل المسئولية تجاه الوطن.



وقال عبدالعظيم الباسل، رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في الفيوم، وعضو الهيئة العليا، إن مشاركة اللجنة في مبادرة الوفد مع الشباب، تأتي تأكيدًا لمبادرات بيت الأمة التي أطلقها المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب، وفي مقدمتها مبادرة الوفد مع المرأة التي شاهدناها في الغربية وبورسعيد وأسيوط، لتكتمل الصورة بالشباب، وهو ما يهدف إليه الوفد بتأهيل الشباب والمرأة ليحتلا الصدارة في المشهد السياسي والمؤسسي، وضخ دماء جديدة وفكر مستنير واع.



وأكد "الباسل" أن الوفد يسعى لتأهيل كوادره السياسية من فئة الشباب، ليكون لاعبًا أساسيًا وفعالًا على المسرح السياسي، وينافس بقوة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في مجلس "النواب - الشيوخ – المجالس المحلية"، وكذلك مساندة مؤسسات الدولة بأفكار وعقول جديدة عنوانها الشباب في المقدمة.



وأشار "الباسل" إلى أن حزب الوفد بميراثه الوطني، يزرع في أبنائه حب الوطن والمبادئ والقيم والتقاليد التي زرعها الآباء والأجداد في أبنائهم من الوفد، لتميزهم عن شباب مصر، لافتًا إلى أن جميع الوفديين شبابًا وشيوخًا ونساءًا على قلب رجل واحد بضوابط وأسس، هدفها بناء حقيقي لحزب قوي.