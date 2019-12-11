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هنتعشى ايه النهاردة .. كبدة بالفلفل وسلطة زيتون بالطماطم وأرز أبيض

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 07:07 م
هنتعشي ايه النهاردة
هنتعشي ايه النهاردة .. كبدة بالفلفل وسلطة زيتون بالطماطم وأر
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اسماء محمد
تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفى نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم، وهذا لا يعنى أن يكون العشاء دائما جبنة ولانشون.

و نقدم لكم بشكل يومي قائمة طعام متنوعة من الأطباق التى تشعرك بالشبع وفى نفس الوقت يمكن تقديمها على مائدة العشاء.

طريقة عمل كبدة الفلفل للشيف شربيني
مقادير كبدة بالفلفل
كبدة بصل
فلفل حار
فلفل رومي
كزبرة خضراء
كزبرة ناشفة
كمون كركم
زيت
ملح فلفل اسود
خل
ثوم
زيت زيتون
زعتر

طريقة عمل كبدة بالفلفل
* ضعى الكبدة فى اناء به ماء وخل ابيض على النار وقلبيها قليلا وارفعيها من على النار
* ضعى بصل مقطع مكعبات وثوم مفروم فى اناء به زيت زيتون على النار
* ضيفى الكبدة المقطعة مكعبات صغيرة وضيفى رشة ملح وكركم وفلفل اسود وزعتر والكزبرة وكمون وقلبيهم جيدا
* ضيفى الفلفل الحار والاخضر المقطعين مكعبات صغيرةثم ضيفى قليل من الماء وقلبيهم جيدا لحين النضج وقدميها بالهنا

طريقة عمل سلطة زيتون بالطماطم لغادة جميل
مقادير سلطة زيتون
خل
زيتون اسود حب كاملة من غير بذر
زيتون اخضر محشي جزر
بصل أحمر مكعبات صغيرة
طماطم مكعبات
زيت زيتون
ملح وفلفل
عصير ليمون

طريقة عمل سلطة زيتون بالطماطم
* تخلط كل المكونات جيدا وتقدم السلطة.

طريقة عمل أرز أبيض لنجلاء الشرشابي
مقادير أرز ابيض
2 كوب أرز
2 ملعقة سمنه
2 كوب ماء
ملح
طريقة عمل أرز ابيض
* شوحى الأرز فى السمن ثم ضعى الماء والملح ثم اتركيه على نار هادئة حتى تمام النضج ويقدم ساخنا.
هنتعشي ايه النهاردة .. كبدة بالفلفل وسلطة زيتون بالطماطم وأرز أبيض هنتعشي ايه النهاردة .. كبدة بالفلفل وسلطة زيتون بالطماطم وأرز أبيض
هنتعشي ايه النهاردة .. كبدة بالفلفل وسلطة زيتون بالطماطم وأرز أبيض هنتعشي ايه النهاردة .. كبدة بالفلفل وسلطة زيتون بالطماطم وأرز أبيض
هنتعشي ايه النهاردة .. كبدة بالفلفل وسلطة زيتون بالطماطم وأرز أبيض هنتعشي ايه النهاردة .. كبدة بالفلفل وسلطة زيتون بالطماطم وأرز أبيض
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