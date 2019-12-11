البحرية المصرية تنفذ تدريبات نوعية لتأمين الأهداف الحيوية في المياه الاقتصادية .. إطلاق صاروخ هاربون من غواصة مصرية .. والميسترال ومجموعتها القتالية تشارك في التدريب

= الميسترال ومجموعتها القتالية تنفذ عددا من الأنشطة القتالية بمسرح عمليات البحر المتوسط

= تهدف التدريبات لفرض السيطرة البحرية على المناطق الاقتصادية وتأمين الأهداف الحيوية في المياه العميقة

= قيام إحدى الغواصات بإطلاق صاروخ عمق سطح طراز "هاربون" مضاد للسفن يصل مداه لأكثر من 130 كم



تأتي تلك التدريبات تنفيذًا لإستراتيجية عسكرية مصرية تهدف الي تطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي تشهدها المنطقة.



حضر مرحلة الانشطة الختامية الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية.

نفذت القوات البحرية المصرية عددا من الأنشطة القتالية ذات النوعية الاحترافية والتي تهدف إلى فرض السيطرة البحرية على المناطق الاقتصادية بالبحر وتأمين الأهداف الحيوية في المياه العميقة، و ذلك في إطار تنفيذ الخطة السنوية للتدريب القتالي للقوات المسلحة.نفذ تشكيل بحري قتالي يتكون من وحدات بحرية ذات تنوع قتالي وعلى رأسها إحدى حاملات المروحيات طراز "ميسترال" ومجموعتها القتالية عددا من الأنشطة القتالية والتدريبية بمسرح عمليات البحر المتوسط.وتضمنت تلك الأنشطة قيام إحدى الغواصات المصرية بإطلاق صاروخ مكبسل عمق سطح طراز "هاربون" وهو صاروخ مضاد للسفن ويصل مداه إلى اكثر من 130 كم.وأكدت نجاح عملية اطلاق الصاروخ "عمق سطح" من الغواصة بعمق البحر مدى الاحترافية التي وصل اليها رجال القوات البحرية المصرية وأطقم الوحدات والتشكيلات المقاتلة وقد ظهر ذلك من خلال قدراتهم على التعامل مع أحدث التكنولوجيات والأنظمة العسكرية الحديثة بدقة وكفاءة عالية لتحقيق الأمن البحري وتأمين المصالح الاقتصادية لمصر في المياه العميقة.