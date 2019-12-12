هل قول زي أمي وأختي يقع بها طلاق الظهار ؟ | الإفتاء تجيب

قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، إن كلمة "زي" لا توقع بها طلاق الظهار وهو المذهب المختار في دار الإفتاء.





وأضاف عاشور خلال رده على أسئلة المشاهدين في برنامج " فتاوى الناس" حيث تقول سيدة : "زوجي قال لي والله انت علي زي أمي وأختي، فهل يقع به طلاق"؟ . قائلا: ليس طلاقا، ولكن عليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين وإن لم تستطع فصيام ثلاثة أيام، ذلك بسبب الحلف بالله فقط.





وتابع عاشور: طلاق الظهار صيغته "أنت علي كظهر أمي وأختي".





هل يمين الظهار يقع به طلاق





أكد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، أن يمين الظهار ليس طلاقا وإنما حرام شرعا ويجب فيه الكفارة ولا يثبت هذا اليمين إلا بلفظ كلمة "الظهار" وكان أحد أنواع الانفصال في الجاهلية.





وأوضح جمعة في فتوى له أن بداية سورة المجادلة نزلت في هذا عندما قال الصحابي هلال ابن أمية لزوجته خولة بنت حكيم: "انتي عليّ كظهر أمي" فأنزل الله تعالى "قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها" إلى نهاية الآية.





وقال المفتي السابق إن كفارة يمين الظهار يجب أداؤها قبل الرجوع للزوجة صيام شهرين فإن لم يستطع يطعم عن كل يوم مسكينا.





يمين الظهار حكمه وكفارته





يمين الظهار يعني الظهار أو طلاق الظهار وكان في الجاهلية يعد طلاقا ومعناه ان يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي أي محرمة عليه مثل أمه وأخته ، ولا يجوز للزوج ان يحلف على زوجته يمين الظهار فيقول لها "أنتِ عليّ كظهر أمي" فالزوجة ليست محرمة عليك مثل الأم أو الأخت فهذا اليمين جعل الزوجة التي أحلها الله لك محرمة وهذه مخالفة لشرع الله ، ولا يجوز ولا يحل للزوج لمس زوجته حتى يقضي كفارة اليمين سواء الصيام او الإطعام.





حكم يمين الظهار

أكد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، أن يمين الظهار ليس طلاقا وإنما حرام شرعا ويجب فيه الكفارة ولا يثبت هذا اليمين إلا بلفظ كلمة "الظهار" وكان أحد أنواع الانفصال في الجاهلية.





وأوضح جمعة في فتوى له أن بداية سورة المجادلة نزلت في هذا عندما قال الصحابي هلال ابن أمية لزوجته خولة بنت حكيم: "انتي عليّ كظهر أمي" فأنزل الله تعالى "قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها" إلى نهاية الآية.





وقال المفتي السابق إن كفارة يمين الظهار يجب أداؤها قبل الرجوع للزوجة ، وهي صيام شهرين فإن لم يستطع يطعم عن كل يوم مسكينا.





كفارة يمين الظهار

وتابع: يمين الظهار ليس طلاقا وإنما حرام شراعا ويجب فيه الكفارة ولا يثبت هذا اليمين الا بلفظ كلمة "الظهار" وكان أحد أنواع الانفصال في الجاهلية.





وأوضح جمعة في فتوى له على صفحته الرسمية أن بداية سورة المجادلة نزلت في هذا عندما قال الصحابي هلال ابن أمية لزوجته خولة بنت حكيم : "انتي عليّ كظهر أمي" فأنزل الله تعالى "قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها" الى نهاية الآية.



