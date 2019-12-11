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رياضة

30 دقيقة .. إهدار فرص بالجملة من لاعبي الأهلي أمام وادي دجلة

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 08:14 م
الأهلي
الأهلي
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محمد رشاد
انتهت النصف ساعة الأولى من مباراة الاهلي ووادي دجلة بالتعادل السلبي، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد السلام في إطار مباريات الأسبوع السابع من الدوري المصري الممتاز .

بدأ اللقاء بهجوم متبادل بين الفريقين ومحاولات بناء الهجمات السريعة دون تراجع لفريق أمام الآخر سواء من لاعبي الأهلي او وادي دجلة.

وجاءت بداية الخطورة من جانب حسين الشحات في الدقيقة 8، بعدما أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن تجاه العمق استقبلها وليد سليمان برأسية ذهبت في منتصف المرمى لكن لم يجد محمد عبدالمنصف صعوبة في التعامل معها.

وفي الدقيقة 10 أتت الخطورة من جديد بعد ضغط عناصر الأهلي على لاعبي دجلة في منتصف ملعبهم، ومع تبادل الكرات لعب رمضان صبحي كرة أرضية عرضية من داخل منطقة الجزاء إلى وليد سليمان الذي سدد كرة أعلى من العارضة.

واستلم رمضان صبحى كرة رائعة للغاية قادمة من الخلف للأمام وضرب دفاع وادي دجلة بالكامل في الدقيقة 17 ثم سدد كرة أبعدها عبدالمنصف بالقدم.

واستمر الأهلي في إهدار الفرص في مواجهة وادي دجلة وفي الدقيقة 32 استغل جونيور أجايى خطأ من دفاع أصحاب الأرض وسدد كرة مباشرة على المرمى لكن عبدالمنصف كان في الموعد وتصدى لها، ثم كرة أخرى في الدقيقة 33 حصل عليها رمضان صبحي في منطقة الجزاء لكن تسديدته ارتطمت في الدفاع.
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