الدوري المصري.. الأهلي يفك شفرة وادي دجله بهدف رمضان صبحي|شاهد

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالهدف الأول أمام مضيفه وادي دجلة ، فى اطار مباريات الاسبوع السابع من الدوري الممتاز ، على ملعب السلام الدولي .



سجل الهدف رمضان صبحى ، فى الدقيقة 53 من زمن المباراة ، عقب مراوغة ناجحة للاعب وادي دجلة ومغالطة عبد المنصف داخل منطقة الجزاء لتسكن الكرة الشباك معلنا عن الهدف الاول للمارد الأحمر.



ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة بعد خوض 4 مباريات، ومتأخر بنطقة واحدة عن الاتحاد والمقاولون العرب وكل منهما خاض 6 مباريات.



ويمتلك وادي دجلة 3 نقاط فقط بعد 6 مباريات ويحتل المركز الـ18 في جدول الترتيب. .



