أول تعليق من فايلر عقب ثلاثية الأهلي أمام وادي دجلة

تحدث رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالأهلي، عن الفوز الذي حققه بثلاثية نظيفة على دجلة مساء أمس، في إطار فعاليات الجولة السابعة للدوري.





وقال فايلر عقب المباراة "استغرقنا وقتا طويلا لكي نتمكن من التسجيل، بعد الهدف الأول، المساحات تغيرت لأن لاعبي دجلة ركزوا أكثر على الجانب الدفاعي من بداية اللقاء".





وتابع "في الشوط الأول كان الوضع صعبا، الأمور كانت أسهل بعد الهدف الأول حتى تمكنا من تحقيق غايتنا بالفوز بثلاثية، لاعبو دجلة ضغطوا كثيرًا من الأمام، ولو انقطعت الكرة منهم كان سيكون الضغط أكبر عليهم، لكن مايهمني أننا نجحنا في استغلال الفرص وأحرزنا ثلاثة أهداف".





وأتم تصريحاته "أي لاعب يمتلك سرعات يتسبب في مشاكل في الدفاع، جميع الفرق من الضروري لها أن تهاجم وتلتزم دفاعيًا أيضًا، وفرص الخصم لا تعني وجود قصور في الدفاع لدينا، لقد قمت بتغيير شكل اللاعب أكثر من مرة خلال مجريات اللقاء، وادي دجلة يلعب من الأمام وجميع الكرات الطولية كانت خطيرة على دفاعهم، وعن الصفقات الجديدة أوضح فايلر أنه يحتفظ باحتياجات الفريق لنفسه ويخاطب الإدارة فقط فيما يخص هذا الشأن".



