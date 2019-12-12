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فن

الراقصة جوهرة تهرب من مصر بعد أزمة الفيديوهات الإباحية

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 01:08 م
الراقصة جوهرة
الراقصة جوهرة
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سعيد فراج
نشرت الراقصة الروسية جوهرة، عدة صور بخاصية القصص عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها داخل مطار القاهرة الدولي بصحبة وكيل أعمالها باسم عبد المنعم، معلنة مغادرتها مصر.

وكتبت جوهرة في تعليقاتها على الصور، تعليقًا يشير إلى أنها تغادر مصر عبر مطار القاهرة، وأظهرت في صورة أخرى تذكرة الطيران التي أبرزت اتجاهها إلى الكويت، قبل أيام من الحكم في قضية فيديوهاتها الإباحية المسربة.

جاء ذلك بعدما حضرت الراقصة الروسية جوهرة جلسة استئنافها علي حكم حبسها عاما أمام محكمة جنح مستأنف الجيزة، وقررت المحكمة إخلاء سبيلها بعد حجز القضية للحكم بجلسة 28 ديسمبر الجاري.

وقال عاصم قنديل دفاع جوهرة ان موكلته مثلت أمام المحكمة اليوم وأنها متواجدة داخل البلاد وقدم مذكرة، دفع فيها ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش، وانعدام الدليل، وعدم جدية التحريات.

وقررت محكمة جنح مستأنف الجيزة، اليوم حجز الاستئناف المقدم من الراقصة الروسية جوهرة على حكم حبسها سنة مع الشغل، في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، لجلسة 28 ديسمبر؛ للحكم.

وكانت مباحث الآداب، ألقت القبض على جوهرة على خلفية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وارتداء بدلة رقص مخالفة للمواصفات، وعدم حملها تصريح عمل.

وقررت نيابة الجيزة، إخلاء سبيل جوهرة بكفالة 5 آلاف جنيه، على ذمة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وإثارة الغرائز والعمل دون ترخيص، وأحالت القضية لمحكمة الجنح، التي أصدرت قرارها المتقدم.
الراقصة جوهرة تهرب من مصر بعد أزمة الفيديوهات الإباحية
الراقصة جوهرة تهرب من مصر بعد أزمة الفيديوهات الإباحية
الراقصة جوهرة تهرب من مصر بعد أزمة الفيديوهات الإباحية
الراقصة جوهرة تهرب من مصر بعد أزمة الفيديوهات الإباحية
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الراقصة جوهرة تهرب من مصر بعد أزمة الفيديوهات الإباحية

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